Продавав неіснуючі автомобілі військовим: прокуратура звинувачує студента з Полтави

Вчора, 19:18 Переглядів: 531

На гачок до шахраїв потрапили четверо потерпілих, а ділки заробили на них близько 260 тис. грн

Полтавьска обласна прокуратура звинувачує студента одного із полтавських вишів у шахрайстві та продажу неіснуючих автомобілів на потреби Збройних Сил України. Про це повідомлють у прессулжбі відомства.

За даними правоохоронців, у минулому році юнак в інтернеті познайомився з кількома жителями Закарпатської та Дніпропетровської областей, з якими потім організував шахрайську схему.

Чоловіки публікували фіктивні оголошення про продаж автомобілів, а військовим ще й пропонували знижки. Поітм, після отримання від покупців передоплати, на телефонні дзвінки вони не відповідали.

У цій схемі полтавський студент за окрему грошову винагороду перераховував гроші за автівки з одних банківських рахунків на інші. При цьому він використовував як свою картку, так і картки своїх знайомих.

Під час слідства правоохоронці дізналися про чотирьох потерпілих — двох військових та двох родичів захисників. У них шахраї видурили близько 260 тисяч гривень.

Наразі обвинувачений пребуває під нічним домашнім арештом. Йому інкримінують шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України).