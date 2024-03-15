Продавав неіснуючі автомобілі військовим: прокуратура звинувачує студента з Полтави

Полтавьска обласна прокуратура звинувачує студента одного із полтавських вишів у шахрайстві та продажу неіснуючих автомобілів на потреби Збройних Сил України. Про це повідомлють у прессулжбі відомства.
За даними правоохоронців, у минулому році юнак в інтернеті познайомився з кількома жителями Закарпатської та Дніпропетровської областей, з якими потім організував шахрайську схему.
Чоловіки публікували фіктивні оголошення про продаж автомобілів, а військовим ще й пропонували знижки. Поітм, після отримання від покупців передоплати, на телефонні дзвінки вони не відповідали.
У цій схемі полтавський студент за окрему грошову винагороду перераховував гроші за автівки з одних банківських рахунків на інші. При цьому він використовував як свою картку, так і картки своїх знайомих.
Під час слідства правоохоронці дізналися про чотирьох потерпілих — двох військових та двох родичів захисників. У них шахраї видурили близько 260 тисяч гривень.
Наразі обвинувачений пребуває під нічним домашнім арештом. Йому інкримінують шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо, у лютому на Полтавщині поліція викрила групу шахраїв, які обдурили пів сотні людей на більш ніж 735 тис. грн. Шахраї телефонували громадянам та називалися представниками служби безпеки банку, а далі виманювали у потерпілих їхні особисті дані та привласнювали кошти.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.