Лідери української промисловості матимуть вирішальне значення для відновлення України

Цьогорічна Конференція з питань відновлення України, що проходила у Берліні, надала гостям своєчасну можливість чітко окреслити потреби України для забезпечення економічної стійкості країни вже зараз і стійкого повоєнного відновлення у майбутньому. Нік Байєс, директор із відносин з інвесторами та корпоративних комунікацій Ferrexpo plc, підсумував берлінську конференцію з питань відновлення України 2024, пише Forbes.

Після двох днів обговорень і зустрічей ми, ті, хто зацікавлені у майбутньому України, залишаємо німецьку столицю, як зазначила пані перша віцепремʼєр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко, із «оновленою надією». Особливо приємно було чути від німецьких господарів конференції, що за два дні її проведення було узгоджено приблизно 16 млрд € у вигляді інвестиційних гарантій для України.

Конференція з питань відновлення України 2024 у Берліні (URC 2024)

На мою думку, під час конференції панували дві основні теми. Перша – важлива і ключова роль приватного сектору у відбудові України. І друга — потреба реальних промислових проєктів, які розблокують фінансові потоки для інвестицій. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своєму вступному слові зазначила, що метою ЄС є «покращити доступ до фінансових ринків для українських підприємств, і особливо для малого та середнього бізнесу, який може допомогти модернізувати українську економіку». Я згоден із цим. Однак лише частково.

Справді, модернізація української економіки є важливою для майбутнього процвітання країни, ми не повинні забувати, що малий і середній бізнес є частиною екосистеми, яка працює разом із великими компаніями. Як перші залежать від других, так само й другі залежать від стабільної роботи перших.

В Україні працює декілька великих компаній, які підтримували і підтримують країну, виступаючи як промислові чемпіони протягом усього часу повномасштабного вторгнення.

Ці бізнеси рішуче продемонстрували здатність підтримувати Україну під час цього жорстокого вторгнення і проєкти для того, щоб вийти з кризи сильнішими. Саме тому ці промислові чемпіони забезпечать основу зусиль приватного сектору в допомозі відновленню України, сприяючи розвитку малого і середнього бізнесу.

Компанія Ferrexpo, великий український виробник залізорудної продукції, є однією з таких компаній. З початку 2022 року, за оцінками аналітиків, ми зробили внесок до 20% до внутрішнього регіонального продукту Полтавської області, малої Батьківщини наших підприємств, а також сформували 3% українського експорту.

Нік Байєс, директор із відносин з інвесторами та корпоративних комунікацій Ferrexpo plc

Попри виклики, що спричинені війною, наш персонал невтомно працює і навчився бути більш гнучким та адаптуватися до труднощів, забезпечуючи роботу виробництва на оптимальних потужностях. Я радий, що ця гнучкість була винагороджена, оскільки відкриття Чорноморського торговельного коридору дало їм змогу відновити виробництво та збільшити експорт.

Ferrexpo разом із іншими українськими компаніями, що є визнаними промисловими лідерами, має гарні позиції для допомоги Україні в залученні прямих іноземних інвестицій, необхідних для її відновлення. У нашої групи є позитивний досвід довготривалих відносин з інвесторами в усьому світі. Значна їхня частка — це суверенні, інвестиційні та пенсійні фонди, які залишаються з нами, попри труднощі, які спричиняє повномасштабна війна.

Їхня довіра й підтримка дала нам змогу продовжувати постачання нашим європейським клієнтам, зокрема австрійським і німецьким виробникам високоякісної преміальної сталі, як-от: Voestalpine, Salzgitter, ThyssenKrupp.

Ferrexpo також дивиться у майбутнє. Ми прагнемо допомогти Україні реалізувати її потенціал як важливого елемента світового переходу до зеленої сталі, особливо в Європі.

Я впевнений, Ferrexpo є однією з небагатьох компаній, які повністю підтримують ініціативу зеленого металургійного відновлення України.

Ми вже виробляємо високоякісні залізорудні окатки, які є важливими для переходу сталеливарної промисловості до більш екологічних практик. Участь Ferrexpo вже зараз у цій багатосторонній ініціативі з відновлення — яскравий приклад нашої готовності зіграти свою роль у стійкості та відновленні України у майбутньому. Чим швидше це розпочнеться на національному рівні, тим краще.

Заходи, які ЄС вимагає від України в межах процесу інтеграції, є саме тими, яких потребує країна та її промисловість і до яких вони готові. Забезпечення ефективних реформ, спрямованих на відповідальне управління, прозорість і справедливі правові процедури, буде ключовим для вступу України в ЄС. Про успіх і прогрес України у цих напрямах зазначили у Берліні, і ми впевнені, цей рух триватиме й надалі.

Загалом цьогорічна Конференція з питань відновлення України дала можливість ще раз замислитися про стан української економіки та прийдешні виклики.