Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Інформцентр для учасників АТО, Соціальний захист

Військовим та ветеранам війни пропонують вступати в профспілку — обіцяють захист та допомогу

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 146

Всеукраїнська незалежна професійна спілка захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних, ветеранів бойових дій та волонтерів «ГРІМ» створена у 2024 році військовими для військових та ветеранів з ціллю системного розв'язання проблем та викликів військового та цивільного життя

Як стало відомо «Кременчуцькому Телеграфу», організація орієнтована на кілька основних напрямків. Це захист прав та інтересів, юридичні консультації, допомога в організації важливих зборів. Це лікування в Україні та за кордоном — є можливість відправити тяжко поранених на лікування та реабілітацію в мережу партнерських шпиталів в Європі. Це психологічна підтримка, а також протезування в США та Японії (пошук та супровід в питаннях протезування), це навчання й працевлаштування.

Зараз йде реєстрація обласних структур. Як зазначено на сайті організації, наразі кількість членів профспілки складає 1283 людини, але цифра постійно збільшується. Це люди зі всієї України.

— Пізніше, відповідно до заповнених анкет, ми прикріпимо їх до обласних організацій, які зараз реєструються. Але вже сьогодні охочі можуть стати нашими соратниками у всьому та запропоновувати й розширювати наші межі та межі для взаємодопомоги, — кажуть в профспілці.

Один із керівників, який відповідає за напрямок навчання та працевлаштування членів профспілки, Максим Безуглий, підкреслює важливість комплексного підходу.

— Бізнес потребує фахівців, ветерани потребують роботи. Ми допомагаємо обом сторонам у розв’язанні питання. Комплексний підхід починається з бажання, продовжується навчанням й закінчується працевлаштуванням. Для ветеранів є можливість навчання інформаційним та військовим технологіям, технічному менеджменту, англійській мові, також ми даємо знання про те, як почати власну справу. Якщо казати про саме працевлаштування, то ми займаємось пошуком роботодавців та підбором вакансій згідно з навичками. Не менш важливо налагодити роботу з дому. Часто людина не вірить, що може мати роботу, тому що за станом здоров’я не має можливості їздити на неї. Ми беремося вирішити й ці питання. Якщо є бажання, ми готові допомагати. Ситуацій нетипових дуже багато, тому ми запропоновуємо варіанти вирішення всім сторонам: ветерану, якому потрібна робота, й бізнесу, якому потрібні фахівці, — каже Макс.

Всю інформацію та види допомоги можна знайти на сайті профспілки. Там же можна написати заяву та приєднається до організації.

Якщо ви маєте бажання стати не тільки членом організації, але й очолити регіональний напрямок, пишіть або телефонуйте (+38 (066) 085-49-44,+38 (097) 085-49-44, join@grim.org.ua)!

— Будь-яку нову програму ми готові розглянути та прийняти. Але правило одне — пропонуєш, робиш! Знаєш як, очолюєш проєкт і починаєш допомагати людям, — каже керівник.

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: профспілка ветерани війни ГО ГРІМ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх