Військовим та ветеранам війни пропонують вступати в профспілку — обіцяють захист та допомогу

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 146

Всеукраїнська незалежна професійна спілка захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних, ветеранів бойових дій та волонтерів «ГРІМ» створена у 2024 році військовими для військових та ветеранів з ціллю системного розв'язання проблем та викликів військового та цивільного життя

Як стало відомо «Кременчуцькому Телеграфу», організація орієнтована на кілька основних напрямків. Це захист прав та інтересів, юридичні консультації, допомога в організації важливих зборів. Це лікування в Україні та за кордоном — є можливість відправити тяжко поранених на лікування та реабілітацію в мережу партнерських шпиталів в Європі. Це психологічна підтримка, а також протезування в США та Японії (пошук та супровід в питаннях протезування), це навчання й працевлаштування.

Зараз йде реєстрація обласних структур. Як зазначено на сайті організації, наразі кількість членів профспілки складає 1283 людини, але цифра постійно збільшується. Це люди зі всієї України.

— Пізніше, відповідно до заповнених анкет, ми прикріпимо їх до обласних організацій, які зараз реєструються. Але вже сьогодні охочі можуть стати нашими соратниками у всьому та запропоновувати й розширювати наші межі та межі для взаємодопомоги, — кажуть в профспілці.

Один із керівників, який відповідає за напрямок навчання та працевлаштування членів профспілки, Максим Безуглий, підкреслює важливість комплексного підходу.

— Бізнес потребує фахівців, ветерани потребують роботи. Ми допомагаємо обом сторонам у розв’язанні питання. Комплексний підхід починається з бажання, продовжується навчанням й закінчується працевлаштуванням. Для ветеранів є можливість навчання інформаційним та військовим технологіям, технічному менеджменту, англійській мові, також ми даємо знання про те, як почати власну справу. Якщо казати про саме працевлаштування, то ми займаємось пошуком роботодавців та підбором вакансій згідно з навичками. Не менш важливо налагодити роботу з дому. Часто людина не вірить, що може мати роботу, тому що за станом здоров’я не має можливості їздити на неї. Ми беремося вирішити й ці питання. Якщо є бажання, ми готові допомагати. Ситуацій нетипових дуже багато, тому ми запропоновуємо варіанти вирішення всім сторонам: ветерану, якому потрібна робота, й бізнесу, якому потрібні фахівці, — каже Макс.

Всю інформацію та види допомоги можна знайти на сайті профспілки. Там же можна написати заяву та приєднається до організації.

Якщо ви маєте бажання стати не тільки членом організації, але й очолити регіональний напрямок, пишіть або телефонуйте (+38 (066) 085-49-44,+38 (097) 085-49-44, join@grim.org.ua)!

— Будь-яку нову програму ми готові розглянути та прийняти. Але правило одне — пропонуєш, робиш! Знаєш як, очолюєш проєкт і починаєш допомагати людям, — каже керівник.