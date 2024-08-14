Військовим та ветеранам війни пропонують вступати в профспілку — обіцяють захист та допомогу

Всеукраїнська незалежна професійна спілка захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних, ветеранів бойових дій та волонтерів «ГРІМ» створена у 2024 році військовими для військових та ветеранів з ціллю системного розв'язання проблем та викликів військового та цивільного життя
Як стало відомо «Кременчуцькому Телеграфу», організація орієнтована на кілька основних напрямків. Це захист прав та інтересів, юридичні консультації, допомога в організації важливих зборів. Це лікування в Україні та за кордоном — є можливість відправити тяжко поранених на лікування та реабілітацію в мережу партнерських шпиталів в Європі. Це психологічна підтримка, а також протезування в США та Японії (пошук та супровід в питаннях протезування), це навчання й працевлаштування.
Зараз йде реєстрація обласних структур. Як зазначено на сайті організації, наразі кількість членів профспілки складає 1283 людини, але цифра постійно збільшується. Це люди зі всієї України.
Один із керівників, який відповідає за напрямок навчання та працевлаштування членів профспілки, Максим Безуглий, підкреслює важливість комплексного підходу.
Всю інформацію та види допомоги можна знайти на сайті профспілки. Там же можна написати заяву та приєднається до організації.
Якщо ви маєте бажання стати не тільки членом організації, але й очолити регіональний напрямок, пишіть або телефонуйте (+38 (066) 085-49-44,+38 (097) 085-49-44, join@grim.org.ua)!
Раніше ми писали про те, що ветеранам війни пропонують безкоштовне навчання на курсах Miltech та IT.
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