На Полтавщині перекинулася автівка — постраждали двоє дітей

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13 серпня, близько 16.00, на автодорозі Полтава — Красноград у селі Олексіївка Полтавського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, Daewoo Lanos, під керуванням 30-річного жителя Харківщини, з’їхав з дороги та перекинувся. Внаслідок аварії отримали травми та були госпіталізовані двоє дітей віком 13 та 4 роки, які перебували в автівці.

За цим фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини події з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, учора на Полтавщині зіткнулися дві автівки — водій ВАЗу постраждав.