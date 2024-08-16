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Наступного тижня в Україні можуть повернутися до графіків відключення електроенергії

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 163

 

Через спекотну погоду споживання електроенергії зростає

З наступного тижня в Україні можуть повернутися до застосування графіків погодинного відключення електроенергії. Це пов’язано зі спекотною погодою, внаслідок чого зростає споживання електроенергії.

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.

— Те, що ми спостерігатимемо наступного тижня (підвищення температури — ред.), може призвести до того, що енергетикам доведеться застосовувати графіки відключень, — заявила вона.

Зазначимо, що в Україні вже понад два тижні немає відключень електропостачання для населення.

За прогнозом сайту Sinoptik у Кременчуці наступного тижня денна температура підвищиться до 33-35°С, а нічні температури — від 20°С до 26°C.

Сьогодні пресслужба «Укренерго» попередила про дефіцит енергії в системі наступного тижня.

— Наступного тижня, за прогнозами, нас очікує п’ять днів спеки. Температура повітря може підвищитися до +28-30°С по всій території України. Зі зростанням стовпчика термометра — Диспетчерський центр «Укренерго» прогнозує можливе зростання споживання на 10-12%, - написали в повідомленні.

В «Укренерго» зазначають, що для того, щоб покрити такий рівень споживання, знадобилось би задіяти додатковий обсяг потужності, який дорівнює роботі декількох великих електростанцій. На жаль, додаткових обсягів потужності в системі зараз немає. Українська енергосистема все ще відновлюється після 8 масованих ракетно-дронових атак росіян, які вони здійснили з березня по липень 2024 року.

— Нагадаємо, українська енергетика внаслідок цього втратила понад 9 ГВт генерації. При цьому, ворог щодня обстрілює енергетичну інфраструктуру, особливо — у прифронтових та прикордонних регіонах, — зазначили в «Укренерго».

В компанії попереджають, що у разі значного зростання споживання, диспетчерський центр «Укренерго» вживатиме всіх необхідних заходів для балансування енергосистеми й компенсації дефіциту. Зокрема, залучатиме аварійну допомогу з європейських країн, а за потреби — застосовуватиме заходи обмеження споживання.

В «Укренерго» зазначають, що забезпечити стабільну роботу енергосистеми під час спеки допоможуть:

  • ощадливе споживання протягом доби, почергове користування потужними електроприладами, зменшення використання кондиціонерів;
  • збільшення обсягів імпорту електричної енергії з країн ЄС.

 

ПО ТЕМІ:

В Україну повертається спека — синоптикиня Діденко

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Автор: Віктор Крук
Теги: Укренерго спека відключення електроенергії відключення світла графік відключень погодинні відключення
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