Наступного тижня в Україні можуть повернутися до графіків відключення електроенергії

З наступного тижня в Україні можуть повернутися до застосування графіків погодинного відключення електроенергії. Це пов’язано зі спекотною погодою, внаслідок чого зростає споживання електроенергії.
Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.
Зазначимо, що в Україні вже понад два тижні немає відключень електропостачання для населення.
За прогнозом сайту Sinoptik у Кременчуці наступного тижня денна температура підвищиться до 33-35°С, а нічні температури — від 20°С до 26°C.
Сьогодні пресслужба «Укренерго» попередила про дефіцит енергії в системі наступного тижня.
В «Укренерго» зазначають, що для того, щоб покрити такий рівень споживання, знадобилось би задіяти додатковий обсяг потужності, який дорівнює роботі декількох великих електростанцій. На жаль, додаткових обсягів потужності в системі зараз немає. Українська енергосистема все ще відновлюється після 8 масованих ракетно-дронових атак росіян, які вони здійснили з березня по липень 2024 року.
В компанії попереджають, що у разі значного зростання споживання, диспетчерський центр «Укренерго» вживатиме всіх необхідних заходів для балансування енергосистеми й компенсації дефіциту. Зокрема, залучатиме аварійну допомогу з європейських країн, а за потреби — застосовуватиме заходи обмеження споживання.
В «Укренерго» зазначають, що забезпечити стабільну роботу енергосистеми під час спеки допоможуть:
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