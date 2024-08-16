Поліція затримала чоловіка, підозрюваного в убивстві таксиста в Кременчуці

Сьогодні, 13:54 Переглядів: 728

Ним виявився 49-річний мешканець одного з сіл району

Оперативники та слідчі поліції Полтавщини встановили особу чоловіка, причетного до вбивства таксиста у Кременчуці. Про це повідомив начальник поліції Полтавської області Євген Рогачов.

— Причетним до умисного вбивства виявився 49-річний мешканець одного з сіл Кременчуцького району. Наразі фігуранта затримали. Йому вже повідомили про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу — тримання під вартою, — заявив Євген Рогачов.

За цим фактом слідчим підрозділом поліції області розслідується кримінальне провадження, відкрите за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо 22 липня у районі Великої Кохнівки у Кременчуці під мостом виявили Skoda Roomster із мертвою людиною в салоні. Загиблим виявився 50-річний місцевий житель. За попередньою інформацією слідчих, на тілі чоловіка знайшли ознаки насильницької смерті.