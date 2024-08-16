Поліція затримала чоловіка, підозрюваного в убивстві таксиста в Кременчуці

Оперативники та слідчі поліції Полтавщини встановили особу чоловіка, причетного до вбивства таксиста у Кременчуці. Про це повідомив начальник поліції Полтавської області Євген Рогачов.
За цим фактом слідчим підрозділом поліції області розслідується кримінальне провадження, відкрите за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Слідчі дії тривають.
Нагадаємо 22 липня у районі Великої Кохнівки у Кременчуці під мостом виявили Skoda Roomster із мертвою людиною в салоні. Загиблим виявився 50-річний місцевий житель. За попередньою інформацією слідчих, на тілі чоловіка знайшли ознаки насильницької смерті.
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