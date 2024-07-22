У Кременчуці під мостом знайшли «таксі» з тілом всередині

22 липня, близько 6.45, у районі Великої Кохнівки у Кременчуці під мостом виявили Skoda Roomster із мертвою людиною в салоні, повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
Загиблим виявився 50-річний місцевий житель. За попередньою інформацією слідчих, на тілі чоловіка наявні ознаки насильницької смерті. Для визначення причини смерті призначено судово-медичну експертизу.
За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, у 2019 році у Кременчуці в автівці знайшли мертвого депутата з вогнепальним пораненням.
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