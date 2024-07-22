Поліція затримала грабіжника, який вкрав одяг з магазину в Карлівці

Сьогодні, 11:52 Переглядів: 203

21 липня близько 9.30 в одному з магазинів одягу в Карлівці невідомий схопив одяг у торговому залі та втік із приміщення. Про це правоохоронців сповістив продавець магазину. Поліція встановила грабіжника, повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

Поліціянти вийшли на слід зловмисника та вилучили у нього речові докази.

— Фігурантом виявився місцевий 31-річний мешканець. Наразі слідчими вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу, — розповів Петро Кондратенко, начальник відділу поліції № 3 (м. Карлівка).

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають. Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що нещодавно у Кременчуці судили чоловіка, який вдерся у будинок до літньої жінки, душив, бив та пограбував її. Суд призначив йому 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.