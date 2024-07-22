За два місяця свої облікові дані на Полтавщині оновили половина військовозобов’язаних

Сьогодні, 12:25 Переглядів: 328 Коментарів: 1

На Полтавщині підбили підсумки кампанії з оновлення військово-облікових даних на вимогу Закону України про вдосконалення мобілізації. Обов’язкове оновлення даних тривало два місяці — з 18 травня по 16 липня 2024 року. За цей час половина військовозобов’язаних в області виконала свій обовʼязок.

Про це на брифінгу в офіційному медіацентрі Полтавщини розповів начальник служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін, повідомляє Полтавська ОВА.

— Уточнення персональних даних — вимога не лише Закону про мобілізацію. Після завершення 60 днів цей обов’язок нікуди не зникає. Відповідно до правил військового обліку громадянин зобов’язаний повідомляти про зміну своїх персональних даних протягом семи календарних днів. З 17 липня військовослужбовці ТЦК та СП під час перевірки документів, перевіряють, чи уточнювала людина військово-облікові дані. Якщо ні, — виписують відповідні повістки. Наявність військово-облікових документів обов’язкова, — пояснив Роман Істомін.

За його словами, не з’явитися до ТЦК та СП людина може лише з поважної причини.

— Поважною причиною вважається перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території або інші обставини, які позбавили людину можливості особисто з’явитися у визначений пункт в строк, або смерть близького родича, — зазначив Роман Істомін.

Люди, які проігнорувати строки та не оновили дані, є порушниками закону, притягуються до адміністративної відповідальності і їм доведеться сплатити чималий штраф — від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Сплата штрафу не звільняє від мобілізаційного обов’язку, зокрема оновлення своїх військово-облікових даних.

Необхідність оновлювати свої персональні дані нікуди не зникла — речник Полтавського обласного ТЦК Істомін

Нагадаємо, речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін розповів про повістки поштою, притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку у вигляді штрафу без складання протоколу та обмеження прав на керування транспортним засобом. А також відповів на питання, якою буде мобілізація після 16 липня та чи призиватимуть колишніх поліцейських