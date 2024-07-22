За два місяця свої облікові дані на Полтавщині оновили половина військовозобов’язаних

На Полтавщині підбили підсумки кампанії з оновлення військово-облікових даних на вимогу Закону України про вдосконалення мобілізації. Обов’язкове оновлення даних тривало два місяці — з 18 травня по 16 липня 2024 року. За цей час половина військовозобов’язаних в області виконала свій обовʼязок.
Про це на брифінгу в офіційному медіацентрі Полтавщини розповів начальник служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін, повідомляє Полтавська ОВА.
За його словами, не з’явитися до ТЦК та СП людина може лише з поважної причини.
Люди, які проігнорувати строки та не оновили дані, є порушниками закону, притягуються до адміністративної відповідальності і їм доведеться сплатити чималий штраф — від 17 до 25,5 тисяч гривень.
Сплата штрафу не звільняє від мобілізаційного обов’язку, зокрема оновлення своїх військово-облікових даних.
Необхідність оновлювати свої персональні дані нікуди не зникла — речник Полтавського обласного ТЦК Істомін
Нагадаємо, речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін розповів про повістки поштою, притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку у вигляді штрафу без складання протоколу та обмеження прав на керування транспортним засобом. А також відповів на питання, якою буде мобілізація після 16 липня та чи призиватимуть колишніх поліцейських
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