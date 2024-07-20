Необхідність оновлювати свої персональні дані нікуди не зникла — речник Полтавського обласного ТЦК Істомін

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Призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні особисто повідомляти в семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних

Після 17 липня необхідність оновлювати свої персональні дані для військовозобов’язаних нікуди не зникла. Про це під час брифінгу повідомив речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін 19 липня.

Призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні особисто повідомляти в семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних зазначених у статті 7 Закону України «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів», розповіли у ТЦК.

Це визначено Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року № 1487 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників та резервістів».

Також вони мають надавати зазначеним органам документи, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації з підстав, визначених у статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зазначили в ТЦК.

Нагадаємо, законом про вдосконалення мобілізації № 3633-IX майже усім чоловікам та деяким категоріям жінок віком від 18 до 60 років відвели термін на оновлення військово-облікових даних. Він тривав протягом 60 діб і закінчився 17 липня.