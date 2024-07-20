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В Україні планують продовжити воєнний стан і мобілізацію ще раз

Сьогодні, 13:59 Переглядів: 363

Воєнний стан і мобілізацію продовжать вдванадцяте

Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжать. Ймовірно, що термін продовжать на 90 днів, тобто до 9 листопада. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк на своєму телеграм-каналі 20 липня. 

Очікується, що президент України подасть до парламенту два закони:

  • Про продовження дії воєнного стану
  • Про продовження загальної мобілізації 
— Відповідно на наступному тижні десь 22-25 липня відбудеться голосування у Комітеті і потім Раді, — написав нардеп. 

Нині воєнний стан діє до 11 серпня 2024 року. Терміни продовжуватимуть вдванадцяте, зазначив депутат.

Нагадаємо, у квітні президент Зеленський вніс до Верховної Ради 2 законопроєкти щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації до 11 серпня.

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Автор: Телеграф Джерело фото: Генштаб
Теги: мобілізація воєнний стан
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