В Україні планують продовжити воєнний стан і мобілізацію ще раз

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Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжать. Ймовірно, що термін продовжать на 90 днів, тобто до 9 листопада. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк на своєму телеграм-каналі 20 липня.

Очікується, що президент України подасть до парламенту два закони:

Про продовження дії воєнного стану

Про продовження загальної мобілізації

— Відповідно на наступному тижні десь 22-25 липня відбудеться голосування у Комітеті і потім Раді, — написав нардеп.

Нині воєнний стан діє до 11 серпня 2024 року. Терміни продовжуватимуть вдванадцяте, зазначив депутат.

Нагадаємо, у квітні президент Зеленський вніс до Верховної Ради 2 законопроєкти щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації до 11 серпня.