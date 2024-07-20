В Україні планують продовжити воєнний стан і мобілізацію ще раз

Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжать. Ймовірно, що термін продовжать на 90 днів, тобто до 9 листопада. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк на своєму телеграм-каналі 20 липня.
Очікується, що президент України подасть до парламенту два закони:
Нині воєнний стан діє до 11 серпня 2024 року. Терміни продовжуватимуть вдванадцяте, зазначив депутат.
Нагадаємо, у квітні президент Зеленський вніс до Верховної Ради 2 законопроєкти щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації до 11 серпня.
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