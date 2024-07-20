На Полтавщині в аварію потрапила маршрутка — поліція

19 липня біля села Тахтаулове Полтавського району маршрутне таксі зіткнулось з причепом, який під час руху від’єднався від автомобіля ГАЗЕЛЬ. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції на Полтавщині.
За словами правоохоронців, дві пасажирки маршрутного транспорту отримали незначні ушкодження, обійшлося без госпіталізації.
Нагадаємо, водієві легкового ВАЗу, який 17 липня у Миргороді на смерть збив 49-річну жінку та залишив місце ДТП, слідчі поліції Полтавщини повідомили про підозру.
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