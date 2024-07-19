Водія, який на смерть збив жінку у Миргороді, взяли під варту

Сьогодні, 17:52 Переглядів: 229

Водієві легкового ВАЗу, який 17 липня у Миргороді на смерть збив 49-річну жінку та залишив місце ДТП, слідчі поліції Полтавщини повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Автомобільна аварія сталася близько 19.30 на вулиці Сорочинській. 20-річний водій на пішохідному переході збив жінку та залишив місце ДТП.

За цим фактом поліцією здійснюється досудове розслідування за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) та ч.1 ст.135 (Завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.