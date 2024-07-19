Поліція розслідує загоряння автомобіля на трасі Київ – Харків – Довжанський

18 липня близько 17.20 на автодорозі Київ – Харків – Довжанський, неподалік села Вільшанка, загорівся легковик, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

На місці події працювали: слідчо-оперативна група, патрульні та рятувальники. Вони попередньо встановили, що автомобіль Citroën загорівся під час руху. Ніхто з людей не постраждав.

Обставини та причини пожежі встановлюються.

Нагадаємо, що 18 липня близько 7.00 на автодорозі Решетилівка — Дніпро, поблизу села Шамраївка Решетилівської громади, нетверезий водій налетів на відбійник.