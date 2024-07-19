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Надзвичайні новини

На автодорозі Решетилівка — Дніпро нетверезий водій налетів на відбійник

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 125

 

Постраждали й він сам, і пасажир

18 липня близько 7.00 на автодорозі Решетилівка — Дніпро, поблизу села Шамраївка Решетилівської громади, сталася дорожньо-транспортна пригода, повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За попередніми даними, автомобіль Nissan Note, під керуванням 59-річного жителя міста Хорол, зіткнувся з дорожнім відбійником. Унаслідок аварії постраждав він та 54-річний пасажир, житель Хорольського району.

Під час оформлення ДТП поліцейські помітили, що водій був нетверезий — у нього виявили 1,8 проміле алкоголю.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Обставини події з’ясовуються.

Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами до п’яти років.

Нагадаємо, що у Миргороді автомобіль наїхав на жінку на пішохідному переході

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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