На зарплати для працівників Кременчуцького перинатального центру витратять понад мільйон гривень

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 282

Кременчуцька влада виділяє понад 1 млн гривень на заробітні плати з нарахуваннями для працівників Кременчуцького перинатального центру. Відповідне рішення затвердили на засіданні виконавчого комітету 18 липня.

Відомо, що ця сума розрахована на 2 місці роботи. Надалі до кінця року влада виділить на зарплати додатково ще 3 млн 600 тисяч гривень, розповів міський голова Віталій Малецький. Гроші виділяють зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади.