На зарплати для працівників Кременчуцького перинатального центру витратять понад мільйон гривень

Кременчуцька влада виділяє понад 1 млн гривень на заробітні плати з нарахуваннями для працівників Кременчуцького перинатального центру. Відповідне рішення затвердили на засіданні виконавчого комітету 18 липня.
Відомо, що ця сума розрахована на 2 місці роботи. Надалі до кінця року влада виділить на зарплати додатково ще 3 млн 600 тисяч гривень, розповів міський голова Віталій Малецький. Гроші виділяють зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади.
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