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Готуємо з газетою «Для дому і сім'ї» — малосольні огірки в пакеті

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 161

Швидкий рецепт малосольних огірків — через годину можна вживати 

Складові:

  • Огірки — 1 кг
  • Часник — 3-4 зубки
  • Чорний перець — до смаку
  • Кріп — 1 пучок
  • Сіль — 1 ст. л
  • Цукор — 1 ч. л

Огірочки краще брати свіжозібрані, невеликі і з пухирцями. Саме такі залишаються пружними та хрусткими після засолювання. Їх треба добре помити. Якщо огірки зірвані давно, підів’яли, помістіть їх у таз із водою на 2-3 години, це допоможе повернути пружність. У всіх огірків відрізаємо кінчики з обох боків.

Часник роздавлюємо ножем і рубаємо на дрібні шматочки. Кріп ріжемо довільно. Можна покласти навіть цілі гілочки.

Поміщаємо всі інгредієнти у поліетиленовий пакет. Солимо, перчимо, солодимо. Зав’язуємо пакет і, струсивши його, перемішуємо його вміст.

Після цього пакет вирушає в холодильник на дві години, якщо ви клали цілі овочі. Якщо різали шматочками, то вистачить і пів години. Періодично струшуйте пакет, щоб краще розподілялася сіль.

Після закінчення зазначеного часу можна діставати їх і їсти!

 

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Автор: Мирослава Українська
Теги: огірки малосольні огірки їжа літо
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