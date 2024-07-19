Готуємо з газетою «Для дому і сім'ї» — малосольні огірки в пакеті

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 161

Складові:

Огірки — 1 кг

Часник — 3-4 зубки

Чорний перець — до смаку

Кріп — 1 пучок

Сіль — 1 ст. л

Цукор — 1 ч. л

Огірочки краще брати свіжозібрані, невеликі і з пухирцями. Саме такі залишаються пружними та хрусткими після засолювання. Їх треба добре помити. Якщо огірки зірвані давно, підів’яли, помістіть їх у таз із водою на 2-3 години, це допоможе повернути пружність. У всіх огірків відрізаємо кінчики з обох боків.

Часник роздавлюємо ножем і рубаємо на дрібні шматочки. Кріп ріжемо довільно. Можна покласти навіть цілі гілочки.

Поміщаємо всі інгредієнти у поліетиленовий пакет. Солимо, перчимо, солодимо. Зав’язуємо пакет і, струсивши його, перемішуємо його вміст.

Після цього пакет вирушає в холодильник на дві години, якщо ви клали цілі овочі. Якщо різали шматочками, то вистачить і пів години. Періодично струшуйте пакет, щоб краще розподілялася сіль.

Після закінчення зазначеного часу можна діставати їх і їсти!