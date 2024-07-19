Складові:
Огірочки краще брати свіжозібрані, невеликі і з пухирцями. Саме такі залишаються пружними та хрусткими після засолювання. Їх треба добре помити. Якщо огірки зірвані давно, підів’яли, помістіть їх у таз із водою на 2-3 години, це допоможе повернути пружність. У всіх огірків відрізаємо кінчики з обох боків.
Часник роздавлюємо ножем і рубаємо на дрібні шматочки. Кріп ріжемо довільно. Можна покласти навіть цілі гілочки.
Поміщаємо всі інгредієнти у поліетиленовий пакет. Солимо, перчимо, солодимо. Зав’язуємо пакет і, струсивши його, перемішуємо його вміст.
Після цього пакет вирушає в холодильник на дві години, якщо ви клали цілі овочі. Якщо різали шматочками, то вистачить і пів години. Періодично струшуйте пакет, щоб краще розподілялася сіль.
Після закінчення зазначеного часу можна діставати їх і їсти!
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