Рідні полеглих військових Полтавщини отримали відзнаки президента України

Вчора, 22:00 Переглядів: 128

У селищі Чутове Полтавського району рідним полеглих військових передали ордени «За мужність». Про це повідомили на facebook-сторінці Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 18 липня.

Молодший сержант Борисенко Максим Олексійович загинув 16 листопада 2023 року поблизу населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області. 08 квітня Указом Президента України його посмертно нагороджено орденом «За мужність» III ступеня.

Солдат Кабанов Олексій Анатолійович загинув 15 грудня 2023 року поблизу населеного пункту Андріївка Бахмутського району Донецької області. 12 березня Указом Президента України його посмертно нагороджено орденом «За мужність» III ступеня.

Нагадаємо, дружинам трьох захисників України з Кременчука, які зникли безвісти, передали їх нагородили.