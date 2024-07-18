Дружинам трьох захисників України з Кременчука, які зникли без вісті, передали їх нагородили

Сьогодні, 12:11 Переглядів: 222

Троє кременчужан зі 145 окремого батальйону територіальної оборони не встигли отримати нагороди, бо зникли безвісти рік тому при виконанні бойового завдання на фронті

Сьогодні, 18 липня, виконувач обов’язків начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко та представник військової частини майор Тарас Пастущин вручили нагрудні знаки «Почесна відзнака командира 145 окремого батальйону територіальної оборони ЗСУ» дружинам трьох захисників України.

Як пояснив Тарас Пастущин, у травні минулого року було підготовлено подання командира батальйону щодо нагородження військовослужбовців за героїзм, мужність, розумну ініціативу, сумлінне виконання військових обов’язків та зразкову військову дисципліну

Проте, троє кременчужан не встигли отримати почесні відзнаки, адже під час виконання бойового завдання на фронті вони зникли безвісти. Бойові побратими нагороджених зазначили, що хотілося б вручати ці нагороди захисникам України, як їх заслужили. Втім, вирішили передати почесні відзнаки їх дружинам, зберігаючи віру у те, що усі нагороджені колись зможуть повернутися до дому та надіти їх на свої груди.

— Мені б дуже хотілося, щоб сьогодні ми вручали нагороди саме вашим чоловікам, але я думаю, пройде час і все стане на свої місця. Головне вірити та чекати… Тому попрошу сьогодні прийняти нагороди замість своїх чоловіків, - сказала представниця 145 окремого батальйону тероборони.

Почесні відзнаки командира 145-го окремого батальйону територіальної оборони ЗСУ вручили дружинам командира міномета солдата Віталія Пономаренка, водія старшого солдата Сергія Семика та мінометника солдата Олександра Гречаника.

Виконувач обов’язки начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко зазначив, що у районній військовій адміністрації створений відділ по роботі з ветеранами й родини військових завжди можуть звертатися туди за допомогою у вирішенні будь-яких складних життєвих ситуацій.

— Ви можете завжди розраховувати на нашу допомогу та всіляку підтримку. Будемо вірити й чекати на повернення ваших чоловіків, — зазначив Артем Даценко.

Після отримання нагород дружини військових розповіли, що їх чоловіки разом служили та дружили один з одним. Вони добровільно стали на захист незалежної України.

Нагадаємо, 16 липня в Кременчуцькій РВА відзнаками Міністра оборони нагородили двох захисників України з Кременчука.