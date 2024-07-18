Клеопатра, Солоха та Артуріас: які імена обирали батьки для дітей у першому півріччі

У першому півріччі для своїх новонароджених дітей батьки обирали як поширені, так і рідкісні імена. Такі дані наводять у Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.
Серед звичних імен найчастіше зустрічалися такі:
Проте все частіше батьки називають своїх дітей оригінальними та неординарними іменами:
Також в управлінні озвучили кількість новонароджених дітей за перші пів року.
Полтавщина серед східних областей знаходиться на другому місці — тут народилося близько 2900 малюків. Перебільшила за чисельністю новонароджених Харківська область — там зареєстрували майже 3800 дітей.
На третьому місці Чернігівщина — понад 1900 новонароджених. На четвертому — Сумщина із трохи меншою цифрою у 1800. На п’ятому місці опинилася Донецька область із показником народжуваності у понад 700 дітей за перші пів року.
Нагадаємо, раніше ми писали, які імена для новонароджених були популярними у 2023 році.
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