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Клеопатра, Солоха та Артуріас: які імена обирали батьки для дітей у першому півріччі

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 156

 

За пів року на Полтавщині народилося майже три тисячі дітей

У першому півріччі для своїх новонароджених дітей батьки обирали як поширені, так і рідкісні імена. Такі дані наводять у Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

Серед звичних імен найчастіше зустрічалися такі:

  • жіночі: Анна, Анастасія, Єва, Валерія, Марія, Софія, Злата, Поліна;
  • чоловічі: Артем, Максим, Матвій, Олександр, Богдан, Тимофій.

Проте все частіше батьки називають своїх дітей оригінальними та неординарними іменами:

  • жіночі: Клеопатра, Теона, Каміла, Ізабелла, Офелія, Солоха, Моніка, Квітослава, Даяна, Єремія;
  • чоловічі: Лук’ян, Артуріас, Літослав, Маркіян, Міран, Олесь, Северин, Маркус, Фелікс, Дарій, Левко, Мартин.

Також в управлінні озвучили кількість новонароджених дітей за перші пів року. 

Полтавщина серед східних областей знаходиться на другому місці — тут народилося близько 2900 малюків. Перебільшила за чисельністю новонароджених Харківська область — там зареєстрували майже 3800 дітей.

На третьому місці Чернігівщина — понад 1900 новонароджених. На четвертому — Сумщина із трохи меншою цифрою у 1800. На п’ятому місці опинилася Донецька область із показником народжуваності у понад 700 дітей за перші пів року.

Нагадаємо, раніше ми писали, які імена для новонароджених були популярними у 2023 році.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: volynnews.com
Теги: імена
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