Сьогодні на Кременчуччині буде гучно: проводитимуться навчальні стрільби

Мешканців закликають зберігати спокій
Сьогодні, 18 липня, орієнтовно з 19.00 до 23.00 на території однієї з громад Кременчуцького району відбудуться навчальні стрільби. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької райвійськадміністрації.
Містян закликають у цей час зберігати спокій та утриматися від коментарів та обговорення в соціальних мережах та месенджерах напрямків, звідки лунають постріли.
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