Сьогодні на Кременчуччині буде гучно: проводитимуться навчальні стрільби

Сьогодні, 11:31 Переглядів: 114

Сьогодні, 18 липня, орієнтовно з 19.00 до 23.00 на території однієї з громад Кременчуцького району відбудуться навчальні стрільби. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької райвійськадміністрації.

Містян закликають у цей час зберігати спокій та утриматися від коментарів та обговорення в соціальних мережах та месенджерах напрямків, звідки лунають постріли.