На Кременчуччині працює 128 Пунктів незламності — коли можна скористатися їхніми послугами

Сьогодні, 11:10 Переглядів: 187

У Кременчуцькому районі, як і по всій Україні, наразі відбуваються перебої з електропостачанням — енергозабезпечення відсутнє довгий час.

Констатуючи цей факт, виконувач обов’язків начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко нагадав, що на території району працює 121 Пункт незламності територіальних громад та 7 Пунктів незламності чергових частин Державної служби надзвичайних ситуацій.

— У разі, коли понад 4 години відсутня електроенергія у будь-якій громаді можна звертатися до Пунктів незламності. Там можна зарядити свій гаджет чи скористатися іншими послугами. У разі, якщо Пункт незламності зачинений, або вам не дозволили скористатися цими послугами — звертайтеся до керівників територіальних громад. Якщо керівник громад вас не чує — звертайтеся до Кременчуцької районної військової адміністрації, — зазначив він.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Полтавщину. У Кременчуцькому районі пошкоджений житловий будинок і подвір’я.