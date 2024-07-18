На Кременчуччині працює 128 Пунктів незламності — коли можна скористатися їхніми послугами

У Кременчуцькому районі, як і по всій Україні, наразі відбуваються перебої з електропостачанням — енергозабезпечення відсутнє довгий час.
Констатуючи цей факт, виконувач обов’язків начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко нагадав, що на території району працює 121 Пункт незламності територіальних громад та 7 Пунктів незламності чергових частин Державної служби надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Полтавщину. У Кременчуцькому районі пошкоджений житловий будинок і подвір’я.
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