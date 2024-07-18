Цієї ночі Росія атакувала Полтавщину — Кременчуцька РВА про наслідки удару БпЛА

Про наслідки нічної атаки ворога на ранковому брифінгу розповів виконувач обов’язки начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

— Цієї ночі ворог атакував Полтавщину, зокрема, Кременчуцький район. У нашому району було пошкоджено цивільний будинок і подвір’я. За попередньою інформацією постраждалих немає. Дякуємо нашим силам ППО, — сказав він.

Нагадаємо, у ніч на 18 липня російська армія атакувала Полтавщину безпілотниками. Внаслідок атаки у Кременчуцькому районі пошкодився цивільний будинок і подвір’я. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін на своєму телеграм-каналі.

Близько 1.00 на 18 липня жителі Кременчука чули вибухи. У Повітряних силах повідомляли про рух ударних безпілотників у північній частині Полтавської області, що тримали південно-західний курс та про групу БпЛА, що рухались у бік Кременчука.