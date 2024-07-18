Російська атака безпілотниками: у Кременчуцькому районі пошкоджений приватний будинок і подвір’я

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 578

У ніч на 18 липня російська армія атакувала Полтавщину безпілотниками. Внаслідок атаки у Кременчуцькому районі пошкодився цивільний будинок і подвір’я. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін на своєму телеграм-каналі.

Постраждалих немає, йдеться у повідомленні начальника ОВА.

Нагадаємо, у ніч на 18 липня жителі Кременчука чули вибухи. У Повітряних силах повідомляли про рух ударних безпілотників у північній частині Полтавської області, що тримали південно-західний курс та про групу БпЛА, що рухались у бік Кременчука.