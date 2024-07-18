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Кременчук, Гроші

На оплату електроенергії Кременчуцькому виконкому виділяють 1,2 млн гривень

Сьогодні, 08:57 Переглядів: 92

Гроші виділяють зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади

Кременчуцький виконавчий комітет виділяє собі 1 млн 200 тисяч гривень на оплату електроенергії. Про це стало відомо з рішення виконкому за 11 липня, який оприлюднили на сайті міської ради 17 липня. 

У документації не вказано період, за який мають сплатити спожиту електрику. Це також не уточнили і й під час засідання виконавчого комітету за 11 липня. Рішення мають затвердити на сесії міської ради. Гроші виділяють зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади. 

Нагадаємо, на закупівлю техніки для запису сесій Кременчуцької міської ради влада витратить 30 тисяч гривень. Відповідне рішення затвердили на засіданні виконавчого комітету 18 червня. 

У травні на створення належних умов праці у міськвиконкомі зі Стабілізаційного фонду виділили понад 2 млн гривень.

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Автор: Телеграф Джерело фото: Колаж 24 каналу
Теги: стабфонд виконком
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