На створення належних умов праці для міськвиконкому з бюджету Кременчука виділили 2,8 млн грн

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Ці кошти зі Стабілізаційного фонду міського бюджету використають на поточні витрати виконавчого комітету Кременчуцької міської ради

На створення належних умов праці у міськвиконкомі зі Стабілізаційного фонду бюджету Кременчуцької міської територіальної громади виділили 2 млн 798 тис. грн.

Таке рішення сьогодні затвердили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

Як пояснив міський голова Віталій Малецький під час голосування, ці гроші потрібні на «створення належних умов праці у міськвиконкомі» та «поточні витрати».

Нагадаємо, міськвиконком регулярно виділяє кошти зі Стабілізаційного фонду на оплату пального, послуг з поточного ремонту та обслуговування службових автомобілів мерії, оплату господарчих товарів, матеріалів, обладнання, інвентарю, телекомунікаційних та інших послуг.

Так, минулого року на сесії Кременчуцької міської ради 9 червня депутати затвердили рішення виконавчого комітету про виділення зі Стабілізаційного фонду 950 тисяч гривень на пальне для автівок мерії.

16 червня депутати затвердили рішення виконавчого комітету про виділення зі Стабілізаційного фонду 945 тисяч гривень на ремонт, обслуговування та страхування автівок мерії.

14 липня на сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили рішення виконавчого комітету про виділення зі Стабілізаційного фонду 35 700 грн на придбання «спеціалізованого миючого пилососу для проведення регулярного прибирання в салонах службових автомобілів».

11 серпня депутати затвердили рішення міськвиконкому про виділення зі Стабілізаційного фонду 99 тисяч гривень для придбання дизельного пального для «забезпечення функціонування транспортних засобів виконавчого комітету».

20 жовтня депутати затвердили рішення виконавчого комітету про виділення зі Стабілізаційного фонду на ремонт службових автомобілів мерії 92 тисячі гривень.

3 листопада депутати затвердили рішення виконавчого комітету про виділення зі Стабілізаційного фонду на ремонт службових автомобілів мерії понад 137 тисяч гривень.

А 10 листопада 2023 року на ремонт службових автівок та оплату інших послуг з бюджету Кременчука виділили 1,2 млн грн.

У 2024 році цю традицію у міськвиконкому продовжують.