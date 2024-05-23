На Полтавщині 24 травня усю добу діятиме графік погодинного відключення світла — Укренерго

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Завтра, 24 травня, по всій території України, включаючи Полтавщину, діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії для промислових та побутових споживачів. Відключення триватимуть з 00.00 до 24.00. Про це повідомили на facebook-сторінці НЕК «Укренерго».

Причина запровадження відключень полягає у дощовій погоді та щільній хмарності у більшості регіонів України, що заважає сонячним електростанціям працювати на максимальній потужності. Через це в енергосистемі буде наявний дефіцит електроенергії навіть у денні години.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які забезпечують життєзабезпечення населення, не обмежуватиметься.

Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр «Укренерго» щовечора доводить до кожного обленерго. Інформацію про конкретні години відключень у Кременчуці «Полтаваобленерго» оприлюднить пізніше.

Нагадаємо, раніше Телеграф писав, як кременчужанам відслідковувати, коли не буде світла.