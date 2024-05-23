Завтра Кременчук попрощається із Іваном Литвином, який загинув під Вовчанськом

Сьогодні, 18:10 Переглядів: 618

18 травня загинув, захищаючи територіальну цілісність України під час агресії військ російської федерації в районі міста Вовчанськ, Харківської області, відданий захисник Батьківщини — Іван Іванович Литвин. Про це повідомляють у Департаменті соціального захисту населення Кременчука.

У полеглого воїна залишилися мати, дружина та діти.

Поховання Івана Литвина відбудеться 24 травня 2024 року:

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі

— прощання у Свято-Миколаївському соборі 13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким!