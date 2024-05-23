Завтра Кременчук попрощається із Іваном Литвином, який загинув під Вовчанськом

18 травня загинув, захищаючи територіальну цілісність України під час агресії військ російської федерації в районі міста Вовчанськ, Харківської області, відданий захисник Батьківщини — Іван Іванович Литвин. Про це повідомляють у Департаменті соціального захисту населення Кременчука.
У полеглого воїна залишилися мати, дружина та діти.
Поховання Івана Литвина відбудеться 24 травня 2024 року:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким!
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