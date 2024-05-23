Де завтра цілий день не буде світла: перелік адрес

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У п'ятницю, 24 травня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 20.00

Села Потоки та Мала Кохнівка

Просп. Полтавський, 277/2-281;

вул. Горліс-Горського, 3-10

З 8.00 до 17.00

Пров. 1-й Ливарний, 3-9

Вул. Володимира Івасюка, 1-32/3

Пров. Докучаєва, 11

Наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А

Вул. Ливарна, 1А-18

Пров. Ливарний, 2-26

Туп. Ливарний, 1-9

Пров. Літописний, 1-14

Вул. Макаренка, 40-103/4

Пров. Мирний, 3, 4, 5, 28

Вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 11

Вул. Данила Галицького, 6, 53, 55, 61, 67

Вул. Барвінкова, 1-30

Вул. Рокитнянська, 27С

Вул. Сергія Кульчицького, 1/47, 4, 6

Вул. Якова Петруся, 31-130

Вул. Світанкова, 22, 23

Вул. Академіка Герасимовича, 49, 51

Вул. Василя Стуса, 42-64

Вул. Гайдамацька, 11/21-44, 31-57

Вул. Кавалерійська, 2-49

Вул. Космонавтів, 39/14-76/12А

Вул. Ліщинова, 4-31

Вул. Чорноморська, 15/10-66

Пров. Сергія Петренка, 1-33

Пров. Грузинський, 3-9/20

Пров. Космонавтів, 1-9

Пров. Олега Ольжича, 1-20

Пров. Пилипа Орлика, 4-11А

Пров. Чигиринський, 2-31

Пров. Чорноморський, 4-17

Туп. Космонавтів, 1, 2

Туп. Пилипа Орлика, 3А

Вул. Автозаводська, 11-32

Туп. Автозаводський, 2

Вул. Харківська, 10-30

Пров. Березневий, 1-10

Вул. Ковальська, 1-13

Вул. Павла Чубинського, 1-16Б

Вул. Чумацький Шлях, 8-26

Пр-д Георгія Петька, 4

Вул. Кавказька, 1-37, 43А

Вул. Петра Прокоповича, 1-31

Вул. Соломії Крушельницької, 44-85

Туп. 1-й Деповський, 3-8

Туп. 2-й Деповський, 3-7

Вул. Деповська, 1-57

Вул. Запорізька, 7-12

Вул. Миколи Кучми, 1-46

Пров. Сковороди, 2-8

Пров. Столярний, 32-57

Вул. Фурштадська, 1-19/25

Пров. Диканський, 4-14

Пров. Дмитра Вишневецького, 17-31

Вул. Костянтина Острозького, 28-54

Вул. Різдвяна, 1-29

Вул. Лікаря Самойловича, 26-34

Пр. Лікаря Самойловича, 7А

Вул. Олександрійська, 18-49

Пров. Промисловий, 6/37

Вул. Сергія Єфремова, 14-43

Пров. Транспортний, 10/17, 12/16

Пров. Шкільний, 10-17/10

Туп. 1-й, 2-й Гайдамацький

Вул. А. Герасимовича

Пров. Вагонобудівний

Вул. Василя Стуса

Пров. Василя Стуса

Пров. Гайдамацький

Вул. Г. Чуркіна

Вул. І. Миколайчука

Вул. Космонавтів

Вул. Лейтенанта Покладова

Пров. Лікаря Самойловича

Вул. Ліщинова

Вул. Михайлівська

Вул. Небесної Сотні

Вул. Софіївська

Вул. Тіниста

Вул. Чорноморська

Вул. Пилипа Орлика

Пров. Михайлівський

З 8.00 до 18.00

Вул. Майора Борищака, 31

Вул. Соборна, 38, 40/2

Вул. Гагаріна, 26

Вул. Олександра Халаменюка, 4, 8

З 8.00 до 19.00

Вул. Проліскова, 5, 11

З 6.00 до 18.00

Вул. Лікаря О. Богаєвського, 4А

Вул. Олександра Халаменюка, 4-8

Вул. Соборна, 38, 40/2.

Нагадаємо, що в Україні, і на Полтавщині зокрема, застосовують також графіки погодинного відключення електроенергії. Ліміти споживання і графік відключень на завтра, 24 травня, стане відомий пізніше ввечері.