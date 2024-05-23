Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Відключення світла

Де завтра цілий день не буде світла: перелік адрес

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 641

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 24 травня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 20.00

  • Села Потоки та Мала Кохнівка
  • Просп. Полтавський, 277/2-281;
  • вул. Горліс-Горського, 3-10

З 8.00 до 17.00

  • Пров. 1-й Ливарний, 3-9
  • Вул. Володимира Івасюка, 1-32/3
  • Пров. Докучаєва, 11
  • Наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А
  • Вул. Ливарна, 1А-18
  • Пров. Ливарний, 2-26
  • Туп. Ливарний, 1-9
  • Пров. Літописний, 1-14
  • Вул. Макаренка, 40-103/4
  • Пров. Мирний, 3, 4, 5, 28
  • Вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 11
  • Вул. Данила Галицького, 6, 53, 55, 61, 67
  • Вул. Барвінкова, 1-30
  • Вул. Рокитнянська, 27С
  • Вул. Сергія Кульчицького, 1/47, 4, 6
  • Вул. Якова Петруся, 31-130
  • Вул. Світанкова, 22, 23
  • Вул. Академіка Герасимовича, 49, 51
  • Вул. Василя Стуса, 42-64
  • Вул. Гайдамацька, 11/21-44, 31-57
  • Вул. Кавалерійська, 2-49
  • Вул. Космонавтів, 39/14-76/12А
  • Вул. Ліщинова, 4-31
  • Вул. Чорноморська, 15/10-66
  • Пров. Сергія Петренка, 1-33
  • Пров. Грузинський, 3-9/20
  • Пров. Космонавтів, 1-9
  • Пров. Олега Ольжича, 1-20
  • Пров. Пилипа Орлика, 4-11А
  • Пров. Чигиринський, 2-31
  • Пров. Чорноморський, 4-17
  • Туп. Космонавтів, 1, 2
  • Туп. Пилипа Орлика, 3А
  • Вул. Автозаводська, 11-32
  • Туп. Автозаводський, 2
  • Вул. Харківська, 10-30
  • Пров. Березневий, 1-10
  • Вул. Ковальська, 1-13
  • Вул. Павла Чубинського, 1-16Б
  • Вул. Чумацький Шлях, 8-26
  • Пр-д Георгія Петька, 4
  • Вул. Кавказька, 1-37, 43А
  • Вул. Петра Прокоповича, 1-31
  • Вул. Соломії Крушельницької, 44-85
  • Туп. 1-й Деповський, 3-8
  • Туп. 2-й Деповський, 3-7
  • Вул. Деповська, 1-57
  • Вул. Запорізька, 7-12
  • Вул. Миколи Кучми, 1-46
  • Пров. Сковороди, 2-8
  • Пров. Столярний, 32-57
  • Вул. Фурштадська, 1-19/25
  • Пров. Диканський, 4-14
  • Пров. Дмитра Вишневецького, 17-31
  • Вул. Костянтина Острозького, 28-54
  • Вул. Різдвяна, 1-29
  • Вул. Лікаря Самойловича, 26-34
  • Пр. Лікаря Самойловича, 7А
  • Вул. Олександрійська, 18-49
  • Пров. Промисловий, 6/37
  • Вул. Сергія Єфремова, 14-43
  • Пров. Транспортний, 10/17, 12/16
  • Пров. Шкільний, 10-17/10
  • Туп. 1-й, 2-й Гайдамацький
  • Вул. А. Герасимовича
  • Пров. Вагонобудівний
  • Вул. Василя Стуса
  • Пров. Василя Стуса
  • Пров. Гайдамацький
  • Вул. Г. Чуркіна
  • Вул. І. Миколайчука
  • Вул. Космонавтів
  • Вул. Лейтенанта Покладова
  • Пров. Лікаря Самойловича
  • Вул. Ліщинова
  • Вул. Михайлівська
  • Вул. Небесної Сотні
  • Вул. Софіївська
  • Вул. Тіниста
  • Вул. Чорноморська
  • Вул. Пилипа Орлика
  • Пров. Михайлівський

З 8.00 до 18.00

  • Вул. Майора Борищака, 31
  • Вул. Соборна, 38, 40/2
  • Вул. Гагаріна, 26
  • Вул. Олександра Халаменюка, 4, 8

З 8.00 до 19.00

  • Вул. Проліскова, 5, 11

З 6.00 до 18.00

  • Вул. Лікаря О. Богаєвського, 4А
  • Вул. Олександра Халаменюка, 4-8
  • Вул. Соборна, 38, 40/2.

Нагадаємо, що в Україні, і на Полтавщині зокрема, застосовують також графіки погодинного відключення електроенергії. Ліміти споживання і графік відключень на завтра, 24 травня, стане відомий пізніше ввечері.

2
Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх