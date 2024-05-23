Де завтра цілий день не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 18:02
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У п'ятницю, 24 травня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 20.00
- Села Потоки та Мала Кохнівка
- Просп. Полтавський, 277/2-281;
- вул. Горліс-Горського, 3-10
З 8.00 до 17.00
- Пров. 1-й Ливарний, 3-9
- Вул. Володимира Івасюка, 1-32/3
- Пров. Докучаєва, 11
- Наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А
- Вул. Ливарна, 1А-18
- Пров. Ливарний, 2-26
- Туп. Ливарний, 1-9
- Пров. Літописний, 1-14
- Вул. Макаренка, 40-103/4
- Пров. Мирний, 3, 4, 5, 28
- Вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 11
- Вул. Данила Галицького, 6, 53, 55, 61, 67
- Вул. Барвінкова, 1-30
- Вул. Рокитнянська, 27С
- Вул. Сергія Кульчицького, 1/47, 4, 6
- Вул. Якова Петруся, 31-130
- Вул. Світанкова, 22, 23
- Вул. Академіка Герасимовича, 49, 51
- Вул. Василя Стуса, 42-64
- Вул. Гайдамацька, 11/21-44, 31-57
- Вул. Кавалерійська, 2-49
- Вул. Космонавтів, 39/14-76/12А
- Вул. Ліщинова, 4-31
- Вул. Чорноморська, 15/10-66
- Пров. Сергія Петренка, 1-33
- Пров. Грузинський, 3-9/20
- Пров. Космонавтів, 1-9
- Пров. Олега Ольжича, 1-20
- Пров. Пилипа Орлика, 4-11А
- Пров. Чигиринський, 2-31
- Пров. Чорноморський, 4-17
- Туп. Космонавтів, 1, 2
- Туп. Пилипа Орлика, 3А
- Вул. Автозаводська, 11-32
- Туп. Автозаводський, 2
- Вул. Харківська, 10-30
- Пров. Березневий, 1-10
- Вул. Ковальська, 1-13
- Вул. Павла Чубинського, 1-16Б
- Вул. Чумацький Шлях, 8-26
- Пр-д Георгія Петька, 4
- Вул. Кавказька, 1-37, 43А
- Вул. Петра Прокоповича, 1-31
- Вул. Соломії Крушельницької, 44-85
- Туп. 1-й Деповський, 3-8
- Туп. 2-й Деповський, 3-7
- Вул. Деповська, 1-57
- Вул. Запорізька, 7-12
- Вул. Миколи Кучми, 1-46
- Пров. Сковороди, 2-8
- Пров. Столярний, 32-57
- Вул. Фурштадська, 1-19/25
- Пров. Диканський, 4-14
- Пров. Дмитра Вишневецького, 17-31
- Вул. Костянтина Острозького, 28-54
- Вул. Різдвяна, 1-29
- Вул. Лікаря Самойловича, 26-34
- Пр. Лікаря Самойловича, 7А
- Вул. Олександрійська, 18-49
- Пров. Промисловий, 6/37
- Вул. Сергія Єфремова, 14-43
- Пров. Транспортний, 10/17, 12/16
- Пров. Шкільний, 10-17/10
- Туп. 1-й, 2-й Гайдамацький
- Вул. А. Герасимовича
- Пров. Вагонобудівний
- Вул. Василя Стуса
- Пров. Василя Стуса
- Пров. Гайдамацький
- Вул. Г. Чуркіна
- Вул. І. Миколайчука
- Вул. Космонавтів
- Вул. Лейтенанта Покладова
- Пров. Лікаря Самойловича
- Вул. Ліщинова
- Вул. Михайлівська
- Вул. Небесної Сотні
- Вул. Софіївська
- Вул. Тіниста
- Вул. Чорноморська
- Вул. Пилипа Орлика
- Пров. Михайлівський
З 8.00 до 18.00
- Вул. Майора Борищака, 31
- Вул. Соборна, 38, 40/2
- Вул. Гагаріна, 26
- Вул. Олександра Халаменюка, 4, 8
З 8.00 до 19.00
З 6.00 до 18.00
- Вул. Лікаря О. Богаєвського, 4А
- Вул. Олександра Халаменюка, 4-8
- Вул. Соборна, 38, 40/2.
Нагадаємо, що в Україні, і на Полтавщині зокрема, застосовують також графіки погодинного відключення електроенергії. Ліміти споживання і графік відключень на завтра, 24 травня, стане відомий пізніше ввечері.
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