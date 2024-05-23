На виплату боргів по зарплатам медиків дитячої лікарні виконком Кременчука виділив 8,4 млн грн

Дитячу лікарню у Кременчуці приєднують до лікарні «Кременчуцька»
Понад 8,4 млн грн виділять з міського бюджету Кременчука на погашення боргів із заробітних плат працівникам дитячої лікарні. Таке рішення прийняли сьогодні, 23 травня, на засіданні міськвиконкому.
За словами міського голови Віталія Малецького, ця сума заборгованості виникла через те, що працівники лікарні «роками не ходили у відпустку».
Борги із зарплати лікарні терміново гасять для завершення процесу об'єднання дитячої лікарні з лікарнею «Кременчуцька».
Нагадаємо, у Кременчуці реорганізували міську дитячу лікарню, бо вона не заробляє на свої потреби. Тепер як окремий заклад дитяча лікарня припинить існування, її приєднають до ЛІЛ «Кременчуцька». Таке рішення ухвалили депутати на засіданні сесії Кременчуцької міської ради 4 серпня 2023 року. А 11 березня міський голова Віталій Малецький зустрівся з працівниками міської дитячої лікарні й розповів, чи чекають медиків скорочення, про їх зарплати та відпустки.
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