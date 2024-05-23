У Кременчуці розшукують зниклого Віталія Глушаченка

Сьогодні, 16:40 Переглядів: 129

Якщо у вас є будь-яка інформація, що може допомогти у пошуку Віталія Глушаченка, поліція просить повідомити чергову частину відділення Кременчуцького райуправління поліції

Кременчуцьке районне управління поліції встановлює місце знаходження Віталія Глушаченка (03.06.1983 р.н.), який зник 18 травня. Про це повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анни Васенко.

Віталій Глушаченко, мешканець Кременчука, пішов із дому і досі не повернувся. Його місцезнаходження наразі невідоме. Чоловік перебуває на диспансерному обліку.

Прикмети зниклого:

Вік: на вигляд 40 років

Волосся: коротке, русяве

Очі: світлі

Зріст: середній

Статура: худорлява

Був одягнений:

Червона куртка

Чорні тапки

Чорні спортивні штани

Якщо у вас є будь-яка інформація, що може допомогти у пошуку Віталія Глушаченка, поліція просить повідомити чергову частину відділення Кременчуцького райуправління поліції за телефонами: 0997933504 або 102.

Нагадаємо, відділ №2 Полтавського райуправління поліції розшукує 40-річного безвісно зниклого Романа Білана, мешканця села Лукищина Полтавського району.