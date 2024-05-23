У Кременчуці розшукують зниклого Віталія Глушаченка

Якщо у вас є будь-яка інформація, що може допомогти у пошуку Віталія Глушаченка, поліція просить повідомити чергову частину відділення Кременчуцького райуправління поліції
Кременчуцьке районне управління поліції встановлює місце знаходження Віталія Глушаченка (03.06.1983 р.н.), який зник 18 травня. Про це повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анни Васенко.
Віталій Глушаченко, мешканець Кременчука, пішов із дому і досі не повернувся. Його місцезнаходження наразі невідоме. Чоловік перебуває на диспансерному обліку.
Прикмети зниклого:
Був одягнений:
Якщо у вас є будь-яка інформація, що може допомогти у пошуку Віталія Глушаченка, поліція просить повідомити чергову частину відділення Кременчуцького райуправління поліції за телефонами: 0997933504 або 102.
Нагадаємо, відділ №2 Полтавського райуправління поліції розшукує 40-річного безвісно зниклого Романа Білана, мешканця села Лукищина Полтавського району.
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