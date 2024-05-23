Талановитий дзюдоїст з Горішніх Плавнів вражає своїми успіхами

Участь у столичних змаганнях взяли понад 235 чоловіків та 80 жінок, які представляли 20 областей України та Київ
У Києві 2 травня відбувся один із найважливіших стартів у національному календарі змагань із дзюдо — змагання на Кубок України. Призером серед чоловіків у ваговій категорії 100+ кг став вихованець обласної ДЮСШ «Олімпійські надії» з Горішніх Плавнів 18-річний Ярослав Омельченко. Про успіхи юного спортсмена — у матеріалі видання «Хроніки тижня».
Участь у столичних змаганнях взяли понад 235 чоловіків та 80 жінок, які представляли 20 областей України та Київ. Результати будуть взяті за основу при формуванні складу команди на майбутні міжнародні старти, тож участь у змаганнях взяли найкращі дзюдоїсти країни, за виключенням спортсменів, які готуються до виступу на чемпіонаті світу в Абу-Дабі 19-23 травня. Про це повідомили у Федерації дзюдо України (ФДУ).
Призером змагань серед чоловіків у ваговій категорії 100+ кг став вихованець обласної ДЮСШ «Олімпійські надії» з Горішніх Плавнів 18-річний Ярослав Омельченко.
Також Ярослав Омельченко провів бій із киянином Федором Ярошенком. Як зазначає тренер, це конкурент нашого спортсмена ще з дитинства. А зараз навколо суперників ще й виникла інтрига, адже обидва намагаються пройти відбір до юніорської збірної, яка виступатиме на чемпіонатах Європи та світу.
Нагадаємо, Ярослав Омельченко став срібним призером змагань на Кубок Європи з дзюдо серед спортсменів віком до 21 року, який відбувся в Польщі в середині квітня. Наприкінці травня в Прибалтиці мають проходити змагання на Кубок Європи, де планує виступити Ярослав Омельченко.
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