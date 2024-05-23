Талановитий дзюдоїст з Горішніх Плавнів вражає своїми успіхами

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 75 Партнерський проєкт

Участь у столичних змаганнях взяли понад 235 чоловіків та 80 жінок, які представляли 20 областей України та Київ

У Києві 2 травня відбувся один із найважли­віших стартів у національному календарі змагань із дзюдо — змагання на Кубок України. Призером серед чоловіків у ваговій категорії 100+ кг став вихованець обласної ДЮСШ «Олімпійські надії» з Горішніх Плавнів 18-річний Ярослав Омельченко. Про успіхи юного спортсмена — у матеріалі видання «Хроніки тижня».

Участь у столичних змаганнях взяли понад 235 чоловіків та 80 жінок, які представляли 20 областей України та Київ. Результати будуть взяті за основу при формуванні складу команди на майбутні міжнародні старти, тож участь у змаганнях взяли найкращі дзюдоїсти країни, за виключенням спортсменів, які готуються до виступу на чемпіонаті світу в Абу-Дабі 19-23 травня. Про це повідомили у Федерації дзюдо України (ФДУ).

«У підсумку запекла боротьба продовжувалася до самого вечора. У кожній із вагових категорій атлети демонстрували неабияку жагу до перемоги, особливо це стосується молоді, яка дала хороший бій більш досвідченим суперникам», — наголосили у ФДУ.

Призером змагань серед чоловіків у ваговій категорії 100+ кг став вихованець обласної ДЮСШ «Олімпійські надії» з Горішніх Плавнів 18-річний Ярослав Омельченко.

«Це перші змагання Ярослава на чемпіонаті країни серед дорослих. У його ваговій категорії було 15 дзюдоїстів, наш вихованець провів чотири поєдинки, — зазначив тренер Олександр Ємченко. — Нодару Мачутадзе він програв за вихід у півфінал, але так вийшло, що обидва хлопці посіли третє місце, хоча Нодар старший за Ярослава на дев’ять років і досвідченіший спортсмен, який виступав на чемпіонатах Європи та світу».

Також Ярослав Омельченко провів бій із киянином Федором Ярошенком. Як зазначає тренер, це конкурент нашого спортсмена ще з дитинства. А зараз навколо суперників ще й виникла інтрига, адже обидва намагаються пройти відбір до юніорської збірної, яка виступатиме на чемпіонатах Європи та світу.

«Ярослав уже показав кращий результат на Кубку Європи з дзюдо, де посів друге місце, а його конкурент став третім. Зараз Ярослав посів призове місце, і це буде враховуватися при прийнятті рішення», — зауважив Олександр Ємченко.

Нагадаємо, Ярослав Омельченко став срібним призером змагань на Кубок Європи з дзюдо серед спортсменів віком до 21 року, який відбувся в Польщі в середині квітня. Наприкінці травня в Прибалтиці мають проходити змагання на Кубок Європи, де планує виступити Ярослав Омельченко.

«Ми налаштовані здобувати бали для подальшого відбору на чемпіонати Європи та світу», — підсумував Олександр Ємченко.