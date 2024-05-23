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Понад 700 мешканців Полтавщини у травні отримають допомогу на загальну суму понад 7 млн грн

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 69

 

Ці кошти виплатять тим, хто найбільше потребує підтримки із обласного бюджету

У травні понад 700 мешканцям Полтавщини нададуть матеріальну допомогу з обласного бюджету. Загальна сума виплат — 7,6 млн грн. Відповідне рішення погодили на засіданні профільної комісії обласної військової адміністрації (ОВА).

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

— Першочергово — підтримка членів сімей загиблих, померлих захисників України. Спрямовуємо понад 2,8 млн грн. Пораненим військовим — від 5 до 20 тис. грн залежно від ступеня тяжкості захворювання. Загальна сума допомоги — понад 1,5 млн грн, — написав очільник області.

Він зазначив, що виплату в розмірі 50 тис. грн отримає полтавка, син якої загинув унаслідок ворожого ракетного удару за межами області.

А два жителі Полтавського та Кременчуцького районів, будинки яких пошкодили пожежі, отримають допомогу по 15 тис. грн кожному.

— Окрему увагу приділяємо мешканцям області, які борються з тяжкими недугами, зокрема й онкозахворюваннями. Допомогу отримають понад 470 людей, серед них і ВПО. Сума виплат — понад 3 млн грн, — заявив Філіп Пронін.

Він додав, що від 2 до 20 тис. грн виплатять 17 учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. А довгожителям нададуть одноразову допомогу в розмірі 5 тис. грн. Її в області отримають семеро людей.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська ОВА грошова допомога загиблі поранені Філіп Пронін
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