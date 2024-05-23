Понад 700 мешканців Полтавщини у травні отримають допомогу на загальну суму понад 7 млн грн

У травні понад 700 мешканцям Полтавщини нададуть матеріальну допомогу з обласного бюджету. Загальна сума виплат — 7,6 млн грн. Відповідне рішення погодили на засіданні профільної комісії обласної військової адміністрації (ОВА).
Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Він зазначив, що виплату в розмірі 50 тис. грн отримає полтавка, син якої загинув унаслідок ворожого ракетного удару за межами області.
А два жителі Полтавського та Кременчуцького районів, будинки яких пошкодили пожежі, отримають допомогу по 15 тис. грн кожному.
Він додав, що від 2 до 20 тис. грн виплатять 17 учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. А довгожителям нададуть одноразову допомогу в розмірі 5 тис. грн. Її в області отримають семеро людей.
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