У Кременчуці розшукують зниклу Валентину Мугу (20.02.1952 р.н.), повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко. 23 травня о 14.00 годині жінку бачили на зупинці біля Крюківського мосту, вона мала їхати додому, але досі не повернулася.
Прикмети:
Одяг:
Тих, хто бачив кременчужанку, поліціянти просять повідомити до чергової частини за номером: 098-189-99-44.
Нагадаємо, що також Кременчуцьке районне управління поліції встановлює місце знаходження Віталія Глушаченка, який зник 18 травня.
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