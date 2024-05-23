У Кременчуці розшукують зниклу Валентину Мугу

Сьогодні, 20:17 Переглядів: 117

Востаннє її бачили на зупинці біля Крюківського мосту

У Кременчуці розшукують зниклу Валентину Мугу (20.02.1952 р.н.), повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко. 23 травня о 14.00 годині жінку бачили на зупинці біля Крюківського мосту, вона мала їхати додому, але досі не повернулася.

Прикмети:

Зріст: 150 см

Статура: худорлява

Волосся: сиве

Очі: карі

Одяг:

Зелена футболка

Сині джинси

Білі кросівки

Тих, хто бачив кременчужанку, поліціянти просять повідомити до чергової частини за номером: 098-189-99-44.

Нагадаємо, що також Кременчуцьке районне управління поліції встановлює місце знаходження Віталія Глушаченка, який зник 18 травня.