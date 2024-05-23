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Завтра у Кременчуці без води залишаться жителі 5 будинків на двох вулицях

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 195

Як довго не буде води — не повідомляють

24 травня, у зв'язку з виконанням робіт із заміни запірно-регулюючої арматури на водопровідній мережі в районі вул. Космічна, буде тимчасово припинено централізоване водопостачання за наступними адресами:

  • вул. Космічна, буд. 5, 7, 9
  • вул. Республіканська, буд. 95, 144.

Про це у своєму фейсбуці повідомив «Кременчукводоканал».

Мешканцям цих будинків рекомендують зробити необхідний запас води.

Після завершення ремонтних робіт централізоване водопостачання буде відновлено. Однак, можливо короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.

Для отримання оперативної інформації звертайтесь до диспетчерської служби КП «Кременчукводоканал» за телефонами: (050) 305-45-71, (067) 403-97-86.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 24 травня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: Кременчукводоканал відключення води
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