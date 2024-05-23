У «Полтаваобленерго» оприлюднили графік відключень на 24 травня

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Підприємство «Полтаваобленерго» оприлюднило графік погодинного відключення електроенергії на 24 травня. Ознайомитись з ним можна за посиланням, а з переліком адрес — ТУТ.

Зрозуміти, яка у вас черга, або відслідкувати графік відключення можна ТУТ.