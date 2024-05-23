Строк оформлення невитребуваних паїв продовжили до 2028 року — Мінагрополітики
Сьогодні, 22:00
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Також продовжили пілотний проєкт внесення відомостей до Державного земельного кадастру до 2026 року.
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11150 щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв). Документ продовжив термін оформлення невитребуваних земельних ділянок до 1 січня 2028 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
«Станом на сьогодні, значна кількість власників ділянок не змогли скористатись правом оформлення невитребуваних паїв через повномасштабне вторгнення. З огляду на це, для забезпечення конституційних прав власників паїв, строк оформлення таких земельних ділянок відтерміновано до 1 січня 2028 року», — наголосили у міністерстві.
Закон також передбачає:
- продовження до 2026 року пілотного проєкту із внесення відомостей до Державного земельного кадастру сертифікованими інженерами-землевпорядниками;
- усунення неузгодженостей щодо суб’єктів, які мають право проводити роботи із землеустрою та оцінки земель.
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