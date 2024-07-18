Помер кременчуцький художник-монументаліст Володимир Яковлєв

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Його роботи зберігаються в музеях та приватних колекціях України та за кордоном

На 83-му році життя помер кременчуцький художник-монументаліст, член Національної спілки художників України Володимир Яковлєв. Про це повідомила працівниця Кременчуцької художньої галереї Тетяна Новікова на facebook-сторінці закладу 17 липня.

Володимир Яковлєв — художник-монументаліст, член Національної спілки художників України, родом з Балаклії. До Кременчука переїхав у 1975 році, як митець. Зокрема, художник виконував розписи та робив вітражі для Кременчуцького національного університету та педагогічного училища.

Його роботи зберігаються в музеях та приватних колекціях України та за кордоном.