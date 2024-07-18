Рух транспорту на вулицях Тараса Шевченка та Троїцької обмежують майже до кінця вересня

Сьогодні, 09:43 Переглядів: 5

Рух машин вулицею Тараса Шевченка на ділянках від житлового будинку №59/78 до вулиці Троїцької та від вулиці Троїцької до будинку №61/52 на вулиці Тараса Шевченка продовжили до 22 вересня. Відповідне рішення затвердили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 18 липня.

Зазначимо, що перекривати ділянки вулиць планували до 21 липня. Нині там триває ремонт тепломагістралі. «Полтаватеплоенерго» розповідало, що труби на цій ділянці дороги за 46 років експлуатації зазнали пошкоджень та «знаходяться у незадовільному стані, зокрема й через ґрунтові води, що тут протікають».

Заміною тепломагістралі займається товариство з обмеженою відповідальністю «Конкорд Енерджі». 15 липня на перехресті вулиць Троїцька та Шевченка по стороні вулиці Троїцької відкрили рух.