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У Кременчуці розпочали ремонт теплової мережі: рух на вулиці Тараса Шевченка обмежують

Сьогодні, 16:42 Переглядів: 89

На місці, де розпочнуть роботи, були й представники місцевої влади на чолі з міським головою Віталієм Малецьким

24 травня, приблизно о 16.00, на частині вулиці Шевченка почали перекриття руху для транспорту. На проїжджій частині дороги робітники вже встановлюють дорожні знаки, в неділю її повністю перекриють бетонними блоками. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповіла представниця товариства з обмеженою відповідальністю «Конкорд Енерджі» Ольга Прядко. Фірма займатиметься заміною теплової мережі.

Зазначимо, що це пов’язане з реконструкцією магістральної теплової мережі. На місці, де розпочнуть роботи, були і представники місцевої влади на чолі з міським головою Віталієм Малецьким. 

— Малецький приїжджав, було питання щодо бетонних блоків. Люди подумали, що ми їх вкрали. Ми їх не крали, ми їх з дачі привезли. Все пояснили. У мене є дозволи, — сказала представниця компанії. 

Скільки коштуватимуть роботи Ольга Прядко не уточнила і порадила звертатись з цим питанням до комунального підприємства «Полтаватеплоенерго», з яким її компанія підписала договір. 

Зазначимо, що в електронній системі Prozorro договорів між «Полтаватеплоенерго» і «Конкорд Енереджі» щодо заміни тепломережі саме на ділянці вулиць Тараса Шевченка поки що немає. 

Що відомо про підрядника

ТОВ «Конкорд Енереджі», за даними Clarity Project, було зареєстроване у липні 2022 року у Харкові. Статутний капітал фірми — 500 гривень. Засновником компанії є Вадим Решетнюк — він же і директор, і головний бухгалтер. З початку реєстрації фірма має 4 контракти на загальну суму майже 50 мільйонів гривень з двома підприємствами — «Харківські теплові мережі» і «Полтаватеплоенерго». 

Нагадаємо, рух обмежують на ділянках від житлового будинку № 59/78 на вулиці Тараса Шевченка до вулиці Троїцької та від вулиці Троїцької до будинку № 61/52 на вулиці Тараса Шевченка до 21 липня.

«Полтаватеплоенерго» розповідало, що труби на цій ділянці дороги за 46 років експлуатації зазнали пошкоджень та «знаходяться у незадовільному стані, зокрема й через ґрунтові води, що тут протікають». 

 

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Вероніка Білодід Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: Полтаватеплоенерго обмеження руху
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