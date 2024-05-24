Нічна риболовля: браконьєр на Кременчуччині наловив риби на понад 170 тисяч гривень

Сьогодні, 17:14 Переглядів: 0

Ловив чоловік рибу із гумового човна за допомогою двох сіток

Сьогодні, 24 травня, уночі правоохоронці в акваторії Кременчуцького водосховища затримали браконьєра, який наловив близько 12 кг риби. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавського рибоохоронного патруля.

Поблизу Градизька чоловік за допомогою двох сіток із гумового човна наловив понад 100 рибин (12 кг плоскирок, пліток, окунів, судаків, синців та карася сріблястого) на суму 171 836 гривень.

Інспектори рибоохоронного патруля викликали на місце події слідчо-оперативну групу. На порушника склали адмінпротокол, човен та сітки вилучили, а спійману рибу випустили назад у воду.

Нагадаємо, днями поліція та екологи вилучили з Кременчуцького водосховища 1200 метрів браконьєрських сіток.