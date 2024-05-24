Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

Поліція та екологи вилучили з Кременчуцького водосховища 1200 метрів сіток

Сьогодні, 11:52 Переглядів: 0

 

Поліція продовжує виявляти браконьєрські знаряддя лову в рамках операції «Нерест 2024»

На Полтавщині у результаті профілактичного рейду в акваторії Сулинського заказника Кременчуцького водосховища поліцейські спільно з екологами та працівниками Національного природного парку вилучили з водойми браконьєрські знаряддя лову, повідомила пресслужба поліції. Було виявлено 1200 метрів сіток, 20 раколовок та чотири ятери.

Рейд відбувся в межах сіл Липове, Святилівка, Бугаївка, Шушвалівка та Молозіївка. Працівники сектору поліцейської діяльності на воді та батальйону поліції особливого призначення спільно з Державною екоінспекцією Центрального Округу виявили 16 браконьєрських сіток загальною довжиною 1200 метрів та три ятери із рибою.

Також під час патрулювання акваторії річки Сула в межах сіл Липове, Дем’янівка та Погребняки працівники поліції разом з працівниками Національного природного парку Нижньосульський виявили 20 раколовок та один ятір.

Біоресурси були випущені в природне середовище, а знаряддя лову вилучені з водойми та передані для подальшого знищення.

Нагадаємо, що з 1 квітня на водних об’єктах України діє нерестова заборона на вилов біоресурсів. Риболовля у цей період дозволяється лише з берега за межами нерестовищ гачковими знаряддями вилову з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: нерестова заборона браконьєри
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх