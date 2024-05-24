Поліція та екологи вилучили з Кременчуцького водосховища 1200 метрів сіток

Сьогодні, 11:52 Переглядів: 0

На Полтавщині у результаті профілактичного рейду в акваторії Сулинського заказника Кременчуцького водосховища поліцейські спільно з екологами та працівниками Національного природного парку вилучили з водойми браконьєрські знаряддя лову, повідомила пресслужба поліції. Було виявлено 1200 метрів сіток, 20 раколовок та чотири ятери.

Рейд відбувся в межах сіл Липове, Святилівка, Бугаївка, Шушвалівка та Молозіївка. Працівники сектору поліцейської діяльності на воді та батальйону поліції особливого призначення спільно з Державною екоінспекцією Центрального Округу виявили 16 браконьєрських сіток загальною довжиною 1200 метрів та три ятери із рибою.

Також під час патрулювання акваторії річки Сула в межах сіл Липове, Дем’янівка та Погребняки працівники поліції разом з працівниками Національного природного парку Нижньосульський виявили 20 раколовок та один ятір.

Біоресурси були випущені в природне середовище, а знаряддя лову вилучені з водойми та передані для подальшого знищення.

Нагадаємо, що з 1 квітня на водних об’єктах України діє нерестова заборона на вилов біоресурсів. Риболовля у цей період дозволяється лише з берега за межами нерестовищ гачковими знаряддями вилову з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою.