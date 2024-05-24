До кінця травня уряд ухвалить рішення щодо нових тарифів на електроенергію — міністр енергетики

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив про можливий диференційований підхід залежно від обсягів споживання
Протягом тижня до кінця травня уряд України ухвалить остаточне рішення щодо розмірів нових тарифів на електроенергію для побутових споживачів. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час «години запитань до уряду» у Верховній Раді в п’ятницю.
За словами Галущенка, найімовірнішим сценарієм під час встановлення нових тарифів стане використання диференційованого підходу до споживачів залежно від обсягів використовуваної електроенергії.
Міністр також зазначив, що уряд здійснює розрахунки додаткових надходжень коштів від підвищення тарифів до бюджету, а також для фінансового збалансування енергоринку.
Галущенко пояснив, що нинішній рівень тарифів на електроенергію для населення не покриває собівартості її виробництва, зокрема компаніями «Енергоатом» та «Укргідроенерго», які виплачують різницю між ринковою ціною кіловат-години й тарифами для населення в межах виконання спеціальних зобов’язань із забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів (ПСО).
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.