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До кінця травня уряд ухвалить рішення щодо нових тарифів на електроенергію — міністр енергетики

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 361

 

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив про можливий диференційований підхід залежно від обсягів споживання

Протягом тижня до кінця травня уряд України ухвалить остаточне рішення щодо розмірів нових тарифів на електроенергію для побутових споживачів. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час «години запитань до уряду» у Верховній Раді в п’ятницю.

— Це питання на розгляді, сьогодні ми проводимо остаточні розрахунки, рішення буде ухвалено в найближчий тиждень, тобто до кінця травня, — сказав міністр.

За словами Галущенка, найімовірнішим сценарієм під час встановлення нових тарифів стане використання диференційованого підходу до споживачів залежно від обсягів використовуваної електроенергії.

— Ми наразі розглядаємо диференційований підхід. Я не думаю, що буде просто один тариф змінено на інший — буде диференціація залежно від обсягів споживання електроенергії, — зазначив Галущенко.

Міністр також зазначив, що уряд здійснює розрахунки додаткових надходжень коштів від підвищення тарифів до бюджету, а також для фінансового збалансування енергоринку.

— Розрахунки є, ми їх верифікуємо з погляду того, які додаткові надходження отримає державний бюджет з погляду відповідної сплати дивідендів цими двома компаніями (АТ «НАЕК «Енергоатом» і ПрАТ «Укргідроенерго») та з погляду збалансування всього енергоринку, — доповнив очільник Міненерго.

Галущенко пояснив, що нинішній рівень тарифів на електроенергію для населення не покриває собівартості її виробництва, зокрема компаніями «Енергоатом» та «Укргідроенерго», які виплачують різницю між ринковою ціною кіловат-години й тарифами для населення в межах виконання спеціальних зобов’язань із забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів (ПСО).

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Міністерство енергетики України
Теги: тарифи підвищення цін електроенергія
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