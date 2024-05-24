У Полтаві обвалився житловий будинок: двоє людей опинилися під завалами (доповнено)

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Сьогодні, 24 травня, у Полтаві обвалився один із житлових будинків. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

За даними надзвичайників, обвалилася стіна та міжповерхове перекриття у будинку. Під завалами опинилися двоє людей.

Одного з потерпілих вдалося врятувати ще до прибуття рятувальників. Другого постраждалого надзвичайникам вдалося деблокувати за допомогою аварійно-рятувального обладнання та крана маніпулятора. Обом потерпілим медики надали усю необхідну допомогу.

Рятувальні роботи проводили 15 надзвичайників та 5 одиниць техніки Державної служби надзвичайних ситуацій.

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За інформацією пресслужби Головного управління Національної поліції у Полтавській області, обвал стався близько 11.00 під час виконання ремонтних робіт у будинку, що знаходиться у Подільському районі Полтави. Потерпілі — двоє 18-річних хлопців. Наразі вони перебувають у лікарні, де їм надають усю необхідну допомогу.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо вони спричинили тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Слідчі продовжують встановлювати причини та обставини події.

Нагадаємо, минулого року у Кременчуці під завалами закинутого підприємства загинули чоловік та жінка.