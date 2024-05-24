Де у суботу цілий день не буде світла: перелік адрес

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У суботу, 25 травня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 6.00 до 20.00
- Вул. А. Ізюмова
- Вул. Бажана
- Вул. Барвінкова
- Вул. Б. Чичибабіна
- Вул. Б. Урбанського
- Вул. В. Симоненка
- Вул. В. Баранова
- Вул. Мрії
- Вул. В. Винниченка
- Вул. Газопровідна
- Вул. Г. Чайки
- Вул. Гетьманська
- Вул. Д. Галицького
- Вул. Експресівська
- Вул. І. Нагнібіди
- Вул. І. Сікорського
- Вул. Кобзарська
- Вул. Козацька
- Вул. Кропивницького
- Вул. Миколи Міхновського
- Вул. Михайла Грушевського
- Вул. Михайла Калачевського
- Вул. Новомиргородська
- Вул. Олени Пчілки
- Вул. Якова Петруся
- Вул. Полковника Оксанченка
- Просп. Полтавський
- Пров. Полтавський
- Вул. Размислова
- Вул. Горліса-Горського
- Вул. Ракетна
- Вул. Рокитнянська
- Вул. Хортицька.
З 8.00 до 17.00
- Вул. Гайдамацька, 31-57
- Пров. Диканський, 4-14
- Пров. Дмитра Вишневецького, 17-31
- Вул. Костянтина Острозького, 28-54
- Вул. Різдвяна, 1-29
- Туп. 1-й Деповський, 3-8
- Туп. 2-й Деповський, 3-7
- Вул. Деповська, 1-57
- Вул. Запорізька, 7-12
- Вул. Миколи Кучми, 1-46
- Пров. Сковороди, 2-8
- Пров. Столярний, 32-57
- Вул. Фурштадська, 1-19/25
- Вул. Василя Стуса, 43/1-64
- Вул. Кавалерійська, 2
- Пров. Сергія Петренка, 1-21.
Нагадаємо, що в Україні, і на Полтавщині зокрема, застосовують також графіки погодинного відключення електроенергії. Ліміти споживання і графік відключень на завтра, 24 травня, стануть відомі пізніше ввечері.
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