Де у суботу цілий день не буде світла: перелік адрес

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У суботу, 25 травня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 20.00

Вул. А. Ізюмова

Вул. Бажана

Вул. Барвінкова

Вул. Б. Чичибабіна

Вул. Б. Урбанського

Вул. В. Симоненка

Вул. В. Баранова

Вул. Мрії

Вул. В. Винниченка

Вул. Газопровідна

Вул. Г. Чайки

Вул. Гетьманська

Вул. Д. Галицького

Вул. Експресівська

Вул. І. Нагнібіди

Вул. І. Сікорського

Вул. Кобзарська

Вул. Козацька

Вул. Кропивницького

Вул. Миколи Міхновського

Вул. Михайла Грушевського

Вул. Михайла Калачевського

Вул. Новомиргородська

Вул. Олени Пчілки

Вул. Якова Петруся

Вул. Полковника Оксанченка

Просп. Полтавський

Пров. Полтавський

Вул. Размислова

Вул. Горліса-Горського

Вул. Ракетна

Вул. Рокитнянська

Вул. Хортицька.

З 8.00 до 17.00

Вул. Гайдамацька, 31-57

Пров. Диканський, 4-14

Пров. Дмитра Вишневецького, 17-31

Вул. Костянтина Острозького, 28-54

Вул. Різдвяна, 1-29

Туп. 1-й Деповський, 3-8

Туп. 2-й Деповський, 3-7

Вул. Деповська, 1-57

Вул. Запорізька, 7-12

Вул. Миколи Кучми, 1-46

Пров. Сковороди, 2-8

Пров. Столярний, 32-57

Вул. Фурштадська, 1-19/25

Вул. Василя Стуса, 43/1-64

Вул. Кавалерійська, 2

Пров. Сергія Петренка, 1-21.

Нагадаємо, що в Україні, і на Полтавщині зокрема, застосовують також графіки погодинного відключення електроенергії. Ліміти споживання і графік відключень на завтра, 24 травня, стануть відомі пізніше ввечері.