Де у суботу цілий день не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 25 травня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 20.00

  • Вул. А. Ізюмова
  • Вул. Бажана
  • Вул. Барвінкова
  • Вул. Б. Чичибабіна
  • Вул. Б. Урбанського
  • Вул. В. Симоненка
  • Вул. В. Баранова
  • Вул. Мрії
  • Вул. В. Винниченка
  • Вул. Газопровідна
  • Вул. Г. Чайки
  • Вул. Гетьманська
  • Вул. Д. Галицького
  • Вул. Експресівська
  • Вул. І. Нагнібіди
  • Вул. І. Сікорського
  • Вул. Кобзарська
  • Вул. Козацька
  • Вул. Кропивницького
  • Вул. Миколи Міхновського
  • Вул. Михайла Грушевського
  • Вул. Михайла Калачевського
  • Вул. Новомиргородська
  • Вул. Олени Пчілки
  • Вул. Якова Петруся
  • Вул. Полковника Оксанченка
  • Просп. Полтавський
  • Пров. Полтавський
  • Вул. Размислова
  • Вул. Горліса-Горського
  • Вул. Ракетна
  • Вул. Рокитнянська
  • Вул. Хортицька.

З 8.00 до 17.00

  • Вул. Гайдамацька, 31-57
  • Пров. Диканський, 4-14
  • Пров. Дмитра Вишневецького, 17-31
  • Вул. Костянтина Острозького, 28-54
  • Вул. Різдвяна, 1-29
  • Туп. 1-й Деповський, 3-8
  • Туп. 2-й Деповський, 3-7
  • Вул. Деповська, 1-57
  • Вул. Запорізька, 7-12
  • Вул. Миколи Кучми, 1-46
  • Пров. Сковороди, 2-8
  • Пров. Столярний, 32-57
  • Вул. Фурштадська, 1-19/25
  • Вул. Василя Стуса, 43/1-64
  • Вул. Кавалерійська, 2
  • Пров. Сергія Петренка, 1-21.

Нагадаємо, що в Україні, і на Полтавщині зокрема, застосовують також графіки погодинного відключення електроенергії. Ліміти споживання і графік відключень на завтра, 24 травня, стануть відомі пізніше ввечері.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
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