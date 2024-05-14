Ремонт тепломагістралі. У Кременчуці перекриють рух на кількох вулицях

На вулиці Шевченка у Кременчуці «Полтаватеплоенерго» розпочне ремонт тепломагістралі. Терміни, початок виконання робіт та схему об’їзду вкажуть додатково. Про це повідомили на facebook-сторінці полтавського підприємства.
Роботи виконуватимуть у 2 етапи:
У Полтаватеплоенерго додали, що труби на цій ділянці за 46 років експлуатації зазнали пошкоджень та «знаходяться у незадовільному стані, зокрема й через ґрунтові води, що тут протікають».
Зазначимо, що ремонт магістралі на вулиці Шевченка розпочали наприкінці літа 2023 року. Цьогоріч роботи продовжать, додали на підприємстві.
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