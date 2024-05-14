Ремонт тепломагістралі. У Кременчуці перекриють рух на кількох вулицях

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На вулиці Шевченка у Кременчуці «Полтаватеплоенерго» розпочне ремонт тепломагістралі. Терміни, початок виконання робіт та схему об’їзду вкажуть додатково. Про це повідомили на facebook-сторінці полтавського підприємства.

Роботи виконуватимуть у 2 етапи:

1-ий етап — перекриття руху від буд. № 59/78 на вул. Тараса Шевченка до перехрестя з вул. Троїцька, а також від перехрестя в бік вул. Полковника Гегечкорі (колишня вул. 1905 року);

2-й етап — перекриття перехрестя вул. Тараса Шевченка та вул. Троїцька.

У Полтаватеплоенерго додали, що труби на цій ділянці за 46 років експлуатації зазнали пошкоджень та «знаходяться у незадовільному стані, зокрема й через ґрунтові води, що тут протікають».

Зазначимо, що ремонт магістралі на вулиці Шевченка розпочали наприкінці літа 2023 року. Цьогоріч роботи продовжать, додали на підприємстві.