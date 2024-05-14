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Ремонт тепломагістралі. У Кременчуці перекриють рух на кількох вулицях

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 115

Труби за 46 років експлуатації зазнали пошкоджень

На вулиці Шевченка у Кременчуці «Полтаватеплоенерго» розпочне ремонт тепломагістралі. Терміни, початок виконання робіт та схему об’їзду вкажуть додатково. Про це повідомили на facebook-сторінці полтавського підприємства. 

Роботи виконуватимуть у 2 етапи:

  • 1-ий етап — перекриття руху від буд. № 59/78 на вул. Тараса Шевченка до перехрестя з вул. Троїцька, а також від перехрестя в бік вул. Полковника Гегечкорі (колишня вул. 1905 року);
  • 2-й етап — перекриття перехрестя вул. Тараса Шевченка та вул. Троїцька.

У Полтаватеплоенерго додали, що труби на цій ділянці за 46 років експлуатації зазнали пошкоджень та «знаходяться у незадовільному стані, зокрема й через ґрунтові води, що тут протікають». 

Зазначимо, що ремонт магістралі на вулиці Шевченка розпочали наприкінці літа 2023 року. Цьогоріч роботи продовжать, додали на підприємстві.

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Автор: Телеграф
Теги: Теплоенерго ремонт
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