В Україні почнуть звільняти працівників, які не повідомили про родичів на тимчасово окупованих територіях

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 251

Наразі Закон знаходиться на підписі у Президента

Невдовзі в Україні можуть почати звільняти працівників, які не повідомили своїх роботодавців про родичів на тимчасово окупованих територіях. Відповідний Закон про внесення змін до Кодексу законів про працю 25 квітня 2024 року ухвалила Верховна Рада України.

Спеціалісти Юридичного депаратменту Полтавської облвійськадміністрації надали роз’яснення щодо цього.

Такі нововведення стосуватимуться працівників державних підприємств, стратегічно важливих для економіки та безпеки держави, об’єктах критичної інфраструктури.

Також роботодавець може розірвати договір за невиконання працівником правил поведінки на підприємстві. Їхнє встановлення на підприємствах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, є обов’язковим.

Відповідно до змін у Кодексі законів про працю ст. 142 передбачає:

інформування про родичів, які перебувають в Росії або на тимчасово окупованих територіях України;

зобовʼязання працівника не розповсюджувати конфіденційну інформацію комерційного або державного значення.

Також відповідно до нової редакції ч.1 ст. 46 КЗпП роботодавець може відпротонити працівника від роботи задля «проведення службової перевірки роботодавцем, який віднесений до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, та/або об’єктів чи операторів критичної інфраструктури».

Такі зміни хочуть прийняти з метою захисту стратегічних обʼєктів та підприємств критичної інфраструктури від дій на користь країни-агресора.

Цей Закон набере чинності наступного дня після його опублікування. Наразі він переданий на підпис Президенту України.



