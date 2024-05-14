Кременчужан запрошують до музею на етнографічний івент

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Кременчужан та гостей міста запрошують у четвер, 16 травня, до краєзнавчого музею на етнографічний івент «Сорочка моя вишивана» з нагоди Всесвітнього дян вишиванки. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили працівники бібліотеки.

Відвідувачі зможуть побачити частину старовинних жіночих сорочок Полтавщини із фондів краєзнавчого музею. Також під час заходу майстриня художньої вишивки Наталія Рома представить свої роботи, зокрема сорочку, яку вона вишила для військового.

Ще одна майстриня художньої вишивки Марина Кісенко представить проєкт «Льолямарафон» — вишивку перших сорочок для малюків, а також представить свої вишиті роботи.

Організатори заходу — Кременчуцький краєзнавчий музей та Кременчуцька міська публічна бібліотека.

Відбудеться етнографічний івент у четвер, 16 травня, о 14.00 у приміщення краєзнавчого музею за адресою: вул. Ігоря Сердюка, 2.

Нагадаємо, напередодні цього заходу, 15 травня, о 10.00 у бібліотеці-філії № 5 відбудеться захід — вишиваний подіум «Квітуча Україна переможе». Майстриня художньої вишивки Наталія Рома презентує відвідувачам свої творчі роботи.