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Укрпошта продаватиме посилки, які не забрали протягом пів року

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 228

 

Незатребувані посилки Укрпошта виставлятиме на аукціон, таким чином переймаючи досвід міжнародних компаній

Незабаром Укрпошта почне продавати на аукціонах посилки, які були незатребуваними протягом пів року. Про це повідомляють у пресслужбі компанії. 

Аналогічний підхід є поширеним серед міжнародних поштових операторів і логістичних компаній — Amazon, USPS, FedEx, Royal Mail та багатьох інших. Перейматиме досвіт закордонних колег і Укрпошта. Для проведення аукціонів використовуватиметься майданчик Prozorro.Sale.

В Укрпошті зазначають, що поштові відправлення, які отримувач не забрав протягом двох тижнів, повертаються назад відправникові. Якщо і відправник не забрав посилку за два тижні, тоді її направляють на спеціально облаштований склад, де посилка зберігається пів року. За цей період і відправник, і отримувач мають змогу написати заяву та повернути посилку собі. Якщо цього не станеться, то тепер такі посилки компанія зможе продавати на аукціоні. Так Укрпошта зможе компенсувати витрати на логістику та зберігання поштових відправлень за цей час.

Стартова ціна за кожну таку посилку складатиме десять гривень. Посилки будуть об'єднані в палети кількістю до 100 штук продаватимуться як один лот. Лоти формуватимуться довільно, а всі посилки продаватимуться нерозпакованими та без зазначення адрес попередніх відправника і отримувача. Ані компанія, ані потенційні покупці до оголошення результатів аукціону не знатимуть, що у посилках знаходиться. Задля усунення можливості корупційної складової щодо формування лотів працівники Укрпошти не можуть брати участь в аукціонах. 

Наразі на складах компанії знаходяться десятки тисяч незатребуваних посилок, які зберігаються там понад півроку. Раніше такі поштові відправлення просто знищувалися. Відтепер згідно законодавства ми можемо продати ці посилки і компенсувати витрати на їх логістику та зберігання, як це роблять у більшості країнах світу. Як компанія державного сектору, ми маємо залучати всі можливості для того, щоб бути ефективними і генерувати прибуток для бюджету України, й, відповідно, для забезпечення армії та соціальних виплат, — прокоментував гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Довідково:

Відповідно до Закону України «Про Поштовий зв’язок», а також постанов Кабінету Міністрів України «Про Порядок розпорядження грошовими коштами за невиплаченими поштовими переказами, вкладеннями з невручених поштових відправлень», та  «Про затвердження Правил надання послуг поштового зв’язку» після закінчення строків зберігання невручених поштових відправлень такі поштові відправлення за рішенням оператора поштового зв’язку переходять у його власність або знищуються. Невручені поштові відправлення, що перейшли у власність оператора поштового зв’язку, можуть підлягати розкриттю (розпакуванню) відповідно до Порядку розкриття та знищення невручених поштових відправлень, затвердженого Мінінфраструктури, або реалізовуються без розкриття (розпакування).

Нагадаємо, нещодавно Укрпошта отримала ліцензію на продаж ліків.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: укрпошта посилки продаж аукціон
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