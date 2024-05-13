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Варикоз: як допомогти втомленим венам

Вчора, 22:00 Переглядів: 159

 

Ризик варикозу збільшується з віком через зношування клапанів вен

Варикоз – захворювання вен – може з’явитися і в чоловіків, і в жінок. Це одне з найрозповсюдженіших захворювань - збільшені, опухлі і перекручені вени, які часто виглядають синіми або темно-пурпуровими

Крім неприємного косметичного ефекту, на перших стадіях варикоз спричиняє біль в ногах, набряклість, відчуття печіння, сухість та подразнення шкіри. Більш пізні стадії є причиною виразок, гіперпігментації, важкості в ногах тощо.

У венах є клапани. Вони немов кришечки: коли кров проходить по венах, венозні клапани "закриваються" і не пропускають кров назад. Якщо клапани погано функціонують, кров накопичується у венах і вони збільшуються в розмірі. Це і є варикозне захворювання вен.

Причини виникнення варикозу

Точна причина захворювання невідома, але велику роль грає стиль життя, генетична схильність та гормони.

Ось основні фактори ризику виникнення варикозу:

Стать. Від варикозного розширення вен частіше страждають жінки, ніж чоловіки. Можливо, жіночі гормони послаблюють вени.

Генетика. Варикоз часто передається у спадок.

Ожиріння. Надмірна вага або ожиріння збільшує ризик варикозного розширення вен.

Вік. Ризик збільшується з віком через зношування клапанів вен.

Деякі види роботи. Людина, якій доводиться упродовж тривалого періоду стояти на роботі, може мати більш високий ризик варикозного розширення вен.

Ви не обов’язково матимете варикоз, якщо він турбував вашу бабусю. Але навіть якщо ви його успадкували, здоровий спосіб життя може відтермінувати виникнення захворювання.

Часто варикоз з’являється під час вагітності, протизаплідні таблетки теж можуть послаблювати вени. Але прояви варикозу, що з’явилися під час вагітності, часто зменшуються впродовж 3-12 місяців після пологів.

Як попередити варикоз?

Перше, що варто знати: вам не обов’язково необхідне лікування, якщо ви не відчуваєте дискомфорту. Лікарі наголошують, що таке рішення варто приймати лише після результатів УЗД.

Навіть якщо симптоми вас не турбують, вкрай важливо змінити стиль життя. Це допоможе попередити пошкодження нових вен.

Ось прості поради:

  • Позбудьтесь зайвої ваги.
  • Не носіть довго взуття на високих підборах.
  • Обирайте одяг вільного крою.
  • Займайтеся спортом.
  • Здорове харчування допоможе зміцнити вени.
  • Будьте обережні з масажем.
  • Частіше змінюйте положення тіла. На роботі, чи в літаку, підводьтесь кожні 60 хвилин та ставайте навшпиньки.
  • Ввечері корисно лежати 10 хвилин з піднятими ногами. Ноги піднімайте на 15-20 сантиметрів вище серця.
  • Ведіть активний спосіб життя, гуляйте пішки, займайтесь спортом.
  • Під час тривалих авіаподорожей одягайте компресійні панчохи. Їх допоможе підібрати лікар.
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Автор: Мирослава Українська
Теги: варикоз варикозне розширеня вен допомога при варикозі
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